台中東南區綠營議員交棒第二代 邱素貞搶頭香正式宣布

2022年九合一選舉氣氛在地方已經開始醞釀。台中市議員邱素貞的女兒、南區國光里長陳雅惠，10月1日正式掛出宣傳看板並對外宣布確定參選，主打「經驗傳承、服務接軌」，將接棒媽媽、蟬聯4屆的邱素貞當選議員，希望爭取選民支持，延續邱素貞「認真、服務」的好口碑，她從今年已開始暖身，勤跑基層，傾聽民意，展現十足親和力。

蟬聯4屆台中市議員的邱素貞，服務勤快、問政鏗鏘有力、爭取建設不遺餘力，獲得地方好口碑，因生涯規劃，不再爭取連任；她的女兒、現任南區國光里長陳雅惠，對服務選民深具熱忱與抱負，在地方人士勸進下，將角逐明年東南區市議員。

陳雅惠為了加深選民印象，10月1日在南區建成路與學府路口掛上看板，看板設計背景以∞重覆線條訴求「經驗傳承、服務接軌」，並配合桃紅色系，搭配跟邱素貞的合照，吸引路人目光。

1980年生的陳雅惠，個性活潑開朗、樂觀進取，平時愛好打羽毛球及烹飪，空閒時間，會陪伴母親散步、聊天、看診，並展露廚藝，讓家人與同事大快朵頤，既孝順又貼心。

陳雅惠曾任邱素貞服務處主任，面對各項服務案件，皆親力親為，經驗豐富。擔任南區國光社區發展協會總幹事、理事長，以及國光里愛鄰守護隊志工期間，經常慰問社區弱勢家庭、獨居老人，主動贈送物資、噓寒問暖，並前往關懷守望相助隊員，很早就培養出為民服務的志向與熱忱，一點都難不倒她。

尤其，亞洲大學經營管理學碩士的專長，讓陳雅惠對地方建設的推動與選民服務，事半功倍，發揮所長，深得好人緣，她持續勤跑基層，傾聽民意，爭取更多人的肯定與支持。