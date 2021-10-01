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東豐快地方盼採立交共構 中市府：朝建議方向發展

中央社 / 台中1日電

對於台中市東豐快速道路銜接國道4號豐潭段，地方代表今天到台中市議會陳情要求採取「立交共構」，台中市政府表示，將朝地方建議方向繼續發展，推動最可行的立交繞行路線。

台中市議員陳清龍、朱元宏、段緯宇等人上午陪同豐原區里民到市議會陳情，主張東豐快速道路銜接國道4號豐潭段應採「立交共構」，而不是讓車輛下到平面道路「豐勢路」後再上交流道，屆時平面道路將形成交通瓶頸。

陳清龍表示，東豐快於4月通過二階環評定線後，台中市建設局以便宜行事完成行政程序，完全沒有回應地方在公聽會中表達的意見，急於趕在明年選舉前發包動工，交通規劃應以立交共構系統性分流車潮，而不是讓車輛下到平面道路後再上交流道，且這段約600公尺長的平面道路就有10支號誌燈，屆時不塞車也難。

建設局表示，東豐快全長9.6公里，採分標分段執行共計5標，第4、第5標已於107年完成，預計明年辦理第3標工程持續推展。

建設局指出，豐勢交流道位於東豐快速道路第1標隧道段範圍，依交通部交付的綜合規劃方案辦理，配合現行國道4號豐勢交流道系統，環評核定路廊起點為豐原區豐勢路二段，地方所建議的方案已納入細部設計評估檢討。

對於地方「立交共構」的訴求，建設局表示，市府已與交通部高速公路局多次討論，將朝著地方建議的方向來繼續發展，推動東豐快與豐潭段銜接通往74線潭子方向最可行的立交繞行路線，讓東豐快好上加好、更符合地方期待。

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