監委視察南投偏鄉學校 縣府盼教育部減輕補助自籌款

南投縣國中小學共有173校，偏鄉及非山非市性的學校就達131校，監察委員賴鼎銘、浦忠成、葉大華及國教署長彭富源，一連兩天到南投瞭解「偏遠地區學校基本教學設施及設備」，南投縣府也向監委反映，希望降低偏鄉學校補助縣府自籌比例，減輕南投縣負擔，給偏鄉學子更好學習資源和環境。

監委昨天到信義鄉羅娜、久美、同富國小及同富國中，今天上午則到仁愛鄉視察並和基層教育人員座談及意見交流。

南投縣政府秘書長洪瑞智說，南投縣屬於財力第四級縣市，近5年獲教育部專案補助，都須自籌比率約為10至20%，每年需自籌1億多元，因縣府財政困窘資源不豐，希望教育部能降低縣府辦理各項補助計劃自等比例或專案補助，減輕財政壓力。

教育處也指出，全縣國中小共有173校，非山非市性質的學校共有29校，偏遠地區含特偏及極偏遠學校及分校共有102校，偏鄉及非山非市性的學校就占了131校，更需要改善偏鄉教育資源。

洪瑞智感謝，國民及學前教育署對非山非市學校三年間各補助100萬元、偏遠地區學校各補助200萬元。而教育部持續推動教育優先區計畫更對南投縣一般學校及偏遠學校帶來很大協助，從105學年度補助信義郷8校及仁愛鄉18校偏鄉老舊校舍8億8千萬元；跑道、球場等體育設施補助4200萬及基本教學設施設備補助8億元，合計補助偏鄉教育17億2200多萬元。

三名監委也肯定縣府和教育人員對偏鄉教育的付出，他們將彙整勘查和基層意見後，與教育部討論，希望政府重視改善偏鄉教育困境，縮短城鄉教育落差，提高學生基本學力。