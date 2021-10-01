和平衛生所「張惠妹」 偏鄉長輩打疫苗問她就安心

COVID-19疫苗和「孝順」扯上關係，被暱稱台中和平衛生所「張惠妹」的護理師張淑惠，是資訊落差偏鄉、天天跑衛生所「問卦」民眾的疫苗定心丸，如剝洋蔥般層層剝掉子女猶豫長輩打疫苗副作用之類的偏見。

6月21日，國內開始大量開放接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，75歲以上長者是第一波，台中和平衛生所停車場前搭起接種站，帳篷下每張椅子隔著社交距離，卻擋不了左鄰右舍第3級警戒之下再次碰面的熱情。

打疫苗變成同樂會，長輩一坐下就開始聊不完的天，拿著大聲公的張淑惠看著眼前的這一幕無奈又好笑，還是按下開啟鍵扮起黑臉。

「阿公別聊天了，觀察30分鐘沒問題就回家」、「阿嬤還在3級警戒，不能靠那麼近。」長輩們魚貫走進接種站，這一把偏鄉抗體保護傘，是包含張淑惠在內，僅12人的衛生所醫護團隊合力扛起。

和平區是位居台中市最東邊的山地原住民區，在台中市29個區中面積最大，和平區面積甚至幾乎抵過其他28區。張淑惠告訴中央社記者，同樣在台中市，市區就有400多家可以打COVID-19疫苗的醫療院所，「但和平區能接種的地方只有我們衛生所，僅此一家別無分號。」

張淑惠說，偏鄉衛生所最辛苦的地方在於人力資源不足，為了大規模接種，全所動員包辦接種站從評估身體狀況、抽取疫苗、施打針劑到排椅桌、消毒等大大小小的事，「我們放下所有業務，全力拚接種，從6月到8月每天醒來唯一工作就是打COVID-19疫苗。」

千萬不能因接種站設置在偏鄉，就以為打針人數少，張淑惠回憶，6月起開放一般民眾接種COVID-19疫苗，每天都有超過200人到接種站，甚至有一天下午場就打了280人。這個人數不比台北少。中央社記者查了台北田徑場接種站狀況，每天下午場也平均接種300人左右。

偏鄉接種空前盛況，是衛生所人員耐著性子為天天跑到衛生所「問卦」的民眾「解籤」的回報。

張淑惠說，好多民眾都為了打不打疫苗鬧家庭革命，這個問題都會區會遇到，但資訊落差嚴重的偏鄉更明顯，甚至一度出現「叫長輩不要打AZ疫苗才孝順」的奇怪風潮。

說到接種任務最難忘經歷，張淑惠說起擔任「說客」的故事。在和平山區有一對75歲以上的老夫妻，他們的子女都住在豐原，兒女都深知爸媽身體很重要，但這個孩子說要打、那個孩子說不打，老夫妻都不知道怎麼辦，尤其他們最寶貝的女兒最堅持不可以打針。

老夫妻的女兒過去就對疫苗非常不信任，連肺炎鏈球菌疫苗都不讓爸媽接種。張淑惠知道老夫妻家的苦惱後，幾乎天天與他們的兒女煲電話粥，動之以情、說之以理，以科學證據，希望將疫苗偏見像剝洋蔥般一層層剝掉。

就在張淑惠都不確定是否說服成功時，某天老夫妻突然出現在接種站，他們告訴驚訝的衛生所工作人員，女兒讓他們來打針了。

「疫苗是人性、家庭與生死議題。」張淑惠看到層層偏見的核心是「大家心中都有一塊沒辦法說明的愛」，她笑著說，「只要長輩最後有打疫苗就好。」

其實，偏鄉有更多長輩非常樂天，相信有打針就好，尤其隨5月19日全國進入3級警戒，民眾將恐懼展現於對接種疫苗的渴望，張淑惠說，有的長輩天天跑衛生所喊著要預約疫苗。

張淑惠都會讓想預約的長輩寫下名字，做一個「預約」的動作，順便衛教正確戴口罩方法，她說，「有時候心理安撫比疫苗重要。」