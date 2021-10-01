公費流感疫苗2階段今開打 南投縣啟動多重防呆機制

中央宣布今年度公費流感疫苗，10月1日起開始分2階段接種，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，自11月15日開始施打外，其餘11類對象均於第1階段接種。

南投衛生局表示，依據專家建議，民眾若先前有接種COVID-19疫苗，申請接種流感疫苗前，接種間隔應至少超過7天，因此特別呼籲民眾務必於預約或接種前，要主動告知醫護人員疫苗接種史，避免發生疫苗接種不良。

南投衛生局說，每年10月至隔年3月是流感好發高峰期，因此今年縣府共採購13萬7000劑四價流感疫苗，提供縣民接種，疫苗接種涵蓋率預計可達全縣人口的28.1%。

針對現階段疫苗種類眾多，南投縣衛生局特別加強疫苗「防呆」管理措施，要求縣內合約院所採分診、分時段、分流方式接種疫苗，每診次僅提供一種疫苗接種。

公費流感疫苗2階段開打後，同步啟動防呆除錯機制，請105家合約醫療院所接種前，務必過健保卡，透過API系統查詢預防接種系統核對接種紀錄，以提升正確的接種達到除錯效能。

另針對合約院所疫苗接種相關工作人員，進行熟稔訓練準備、稀釋及接種等各項操作程序，亦製作接種圖卡張貼於院所明顯處及注射處，提醒民眾及醫護人員今日接種疫苗種類。

接種疫苗時，也要求醫護人員務必落實「三讀五對原則」，三讀是取藥時、給藥時、歸藥時必須核對；五對是對藥名、病人名、給藥時間、給藥途徑、劑量，以避免接種誤失發生。