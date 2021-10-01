南投縣今年已38人喪生路口 10月1日起路口大執法

10月1日起，南投縣配合交通部辦理「交通安全月」將執行「路口大執法」勤務，縣警局交通隊長陳志鵬說，今年全縣發生的路口車禍有4715件，占車禍總件數6成外，更已造成38人死亡。

南投縣警局交通隊統計，縣內交通事故死亡人數有增加趨勢，特別是因路口人車交匯複雜，易發生各類碰撞事故，其中路口事故占交通事故約6成，顯示路口違規情形有逐漸增加趨勢，以及民眾路權守法觀念不足。

交通隊並表示，今天起的路口安全大執法，主要針對「車不讓人」、「行人違反路權」等違規行為，在易肇事路口，規劃編排違規攔查勤務。

執法重點為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等。

一般常見的汽機車不停等禮讓行人，或車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可處1200元以上3600元以下罰鍰；此外行人不依標誌、標線、號誌的指示或警察指揮者，可依道路交通管理處罰條例相關規定，處300元以上、600元以下罰鍰。

至於汽機車行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，也都應暫停禮讓行人先行通過，違者也可處1200元以上、3600元以下罰鍰。

交通隊同時分別於竹山鎮延正社區高齡者、草屯國中及和國小等3處，舉辦路口大型車內輪差與視野死角交通安全宣導，強化路口安全，減少交通事故發生。