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「彰化人大小事」社群死去活來4天 今晚再被滅團

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
有28萬6千名成員的臉書「彰化人大小事」在9月24日被臉書停權後，26日獲回復，沒想到今（30日）晚間又被停權。圖／翻攝自「彰化人大小事」
有28萬6千名成員的臉書「彰化人大小事」在9月24日被臉書停權後，26日獲回復，沒想到今（30日）晚間又被停權。圖／翻攝自「彰化人大小事」

有28.6萬成員、彰化最大社群「彰化人大小事」，9月24日晚間，突然被臉書以違反社群守則停權，即所謂的「滅團」，經管理團隊提出申訴，兩天後獲回復，沒想到才高興了4天，今（30）日晚間再被以違反社群守則停用，這次生死未卜，讓管理團隊好無奈。

「彰化人大小事」管理員楊語絃說，第一次被停用，疑與一篇詢問爆竹那邊可以買的文章有關，後來管理團隊自我檢視及刪除一些不是很適當的文章後，經過申訴，獲得回復，在回復後，文章審核也十分謹慎，沒想到今晚再以違反社群守則被停用，這次真的猜不透被停用的原因了。

楊語絃說，仍會向臉書提出申訴，但不會那麼在意了，畢竟是操之在人。「彰化人大小事」在意的是與社員們是否有很好的互動空間與園地，不在乎社群要多大，於今只好如同第一次被停權時，呼籲社員們加入使用 「彰化人大小事」廣告分社，目前此一分社已有4萬多名成員。

相對於有40萬名會員的「新竹人大小事」，在八月被停權後，經「彰化人大小事 」協助下，兩天前獲得恢復。「彰化人大小事」二度被停權，是否會再有機會翻身，則令社員們憂心忡忡，對於臉書動輒以違反社群守則停權，經營團隊又不知道觸犯什麼天條，隨時都會有「滅團」危機，真的有無所適從之感。

有28萬6千名成員的臉書「彰化人大小事」在9月24日被臉書停權後，26日獲回復，沒想到今（30日）晚間又被以違反社群守則停權。圖／翻攝自「彰化人大小事」
有28萬6千名成員的臉書「彰化人大小事」在9月24日被臉書停權後，26日獲回復，沒想到今（30日）晚間又被以違反社群守則停權。圖／翻攝自「彰化人大小事」
有28萬6千名成員的臉書「彰化人大小事」在9月24日被臉書停權後，26日獲回復，沒想到今（30日）晚間又被停權。圖／翻攝自「彰化人大小事」
有28萬6千名成員的臉書「彰化人大小事」在9月24日被臉書停權後，26日獲回復，沒想到今（30日）晚間又被停權。圖／翻攝自「彰化人大小事」

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