彰化連41天+0 不妨暢遊西濱五大旅遊珍珠

彰化縣新冠疫情已41天加0，疫情紓緩，民眾可以稍為放鬆，外出踏青。彰化縣長王惠美在今天的防疫記者會中，要帶領大家一起遊西濱海岸線五大旅遊珍珠，沿台61線，一路從白色海豚屋到觀光工廠群到大鹿港地區、王功漁火及海空步道等，其中包括無形文化資產-海牛，以及世界唯一的玻璃廟。

城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，從台61線往南，經過伸港鄉國家濕地，抵達有「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心，目前舉辦「2021漫遊濕地特展」一直展至11月28日，每週假日配合潮汐時間安排2至4場小旅行，小旅行完全免費，每梯次25人，可以上https://reurl.cc/zWZ667小旅行網報名，現在秋高氣爽，候鳥會南遷即將過境、蛤蠣兵營也是網紅拍照景點。

彰化縣有15間觀光工廠，數量全國排名第三，其中3分之1即坐落在西濱，如線西鄉內有「台灣優格餅乾學院」，高聳的城堡內外觀很像魔法學院，不時地飄出餅乾香氣，並販售各種餅乾與伴手禮，並提供DIY體驗；「興麥蛋捲烘焙王國」販售美味的甜點，如:蛋糕、餅乾、泡芙等點心，另有DIY教學課程。

再往南至彰濱工業區的觀光工廠，包括全台第一間木皮觀光工廠「卷木森活館」，有可愛的卡通隧道及DIY產品，是彰濱首間親子互動樂園；「白蘭氏健康博物館」，館內提供科技互動體驗，是認識健康知識的好去處；「緞帶王觀光工廠」亞洲首座緞帶博物館，豐富的六大主題展區以及有趣的緞帶DIY教學；「台灣玻璃館」主要展示以玻璃材質為主之各項藝術玻璃品，館內也有DIY及玻璃體驗區。

福興鹿港地區還有充滿日式建築風格的「桂花藝術村」，隨處都是風景的藝文空間；「鹿港老街」擁有傳統建築、民俗藝品的販售及零食小吃與遊戲機等；「和興青創基地」不定期舉辦市集活動，適合文青小旅行；「鹿港天后宮」不僅是當地的信仰中心，更是歷史悠久，全縣唯二的國定古蹟；「福寶乳牛彩繪村」充滿乳牛的塗鴉、十二生肖的可愛動物等藍曬圖。

一路往南至芳苑鄉，王功漁港「王者之弓橋」造型相當特殊，是觀看夕陽的好去處，「王功燈塔」高聳的八角燈塔、外觀呈現黑白條紋狀是台灣最年輕的燈；王功有全台獨有的「珍珠蚵」，芳苑的蚵仔炸絕對是獨步全台；「王功蚵藝文化館」館內努力的改造廢棄的蚵殼，賦予蚵殼新的面貌。