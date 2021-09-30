期許像木桶裝更多水精進自我 員林扶輪之子感動認養人

彰化縣員林扶輪社一連7年，舉行員林地區扶輪之子認養計畫相見歡暨獎助金頒贈典禮，因考量新冠肺炎疫情，今年改為各校指派一名學生當受獎代表，今天12名學生代表到國立員林家商受獎，場面規模不大但溫馨感人。

扶輪之子相見歡暨獎助金捐贈儀式中，員林農工校長林玉芬、中興高中校長陳江海、大同國中校長謝國士、僑信國小校長黃榮森、東山國小校長李世勳、饒明國小校長鄭權鑫、青山國小校長陳俊文、員林國中校長吳俊良感謝長期慷慨解囊資助孩子，因此一一致贈感謝狀給員林扶輪社。

儀式結束後，員林扶輪社扶輪之子認養計畫委員會及認養人，跟認養的孩子互動，關懷他們的成長狀況。員林家學生代表寫卡片感謝扶輪社認養人，內容寫道「各科科目就好比一根根的木條，不管其中一科多精進，倘若不努力使自己的弱科變好，木製水桶裝再多的水也終將只能到達最短的那根木條，很感謝這次給予我機會，讓我拿到這筆獎學金，安心就讀，往後我可以將更多的時間與精力放在學習之上，希冀終有一天我能讓自己的木桶中裝進更多的水。」令員林扶輪社社員感到窩心，員家學生代表以全體扶輪之子代表的身分，把卡片轉送給他們最感謝的叔叔阿姨。

員林扶輪社今年除了例行善舉，例如扶輪之子認養計畫、員林地區弱勢家庭青少年防溺泳訓計畫、捐助弱勢學生課輔及社團等，今年社長賴錫堅和社員續辦辦理扶輪之子與認養人相見歡與頒獎典禮；員林扶輪社表示，今年社長加上25名社友合計認養38名學生，希望發揮拋磚引玉，籲請社會大眾一起關懷自強家庭的孩子。