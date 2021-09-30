南投放寬藝文場館限制 室內不用梅花座

配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，南投縣文化局各展覽室即日起放寬管制措施，室內藝文場館進場人數不限梅花座、間隔座，開放全座位演出，讓藝術展演逐漸回歸正常。

南投縣文化局表示，這次放寬管制的場館，包括竹藝博物館、南投縣藝術家資料館、虎山藝術館及地下展覽室、演藝廳再度放寬管制措施。室內藝文場館進場人數在符合場所容留人數，且進出場規劃適當動線及保持社交距離條件下，不限梅花座間隔座，得以實際座位數入座，恢復全座位演出。

戶外展演部分，於遵守社交距離1公尺原則下，不受室外300人上限；展覽場館則遵守每人1.5公尺（2.25平方公尺）社交距離。各場館如能維持排隊適當社交距離，可採現場售票，不限預約制。

各場館辦理藝文活動時，仍應有各項嚴謹防疫措施，包含實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食，以及開演前、中場休息及散場時維持室內外適當社交距離等。期盼在大家共同遵守防疫措施下，藝文活動能逐漸邁向全面開放，讓藝文生活儘早回歸全民日常。