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台中梧棲長興宮重建完工安座大典 法師扮鍾馗開廟門
台中市梧棲區長興宮經4年5個月重建完成，今天舉行入火安座大典，安排法師扮鍾馗，開廟門，安奉神尊入座，特殊的民俗盛典精彩登場，吸引各地宮廟代表和信眾到場觀禮參拜。
長興宮管理委員會主任委員林貴容表示，長興宮主祀吉府千歲，於清同治8年（1869年），從大陸泉州「放王船」上漂流到梧棲沿海岸邊，被蔡姓居民拾獲帶回供奉，到有152年，很靈驗，成為地方保護神。
長興宮原本只是一座茅草搭蓋的網寮，經過幾次搬遷，現位於梧棲頂橫街，原本的廟空間不大，經廟方籌募經費購買下周遭土地擴大辦理重建； 長興宮重建委員會主委王經綻表示，長興宮土地面積300坪，建地128坪，總工程費一億2千萬元，歷經4年5個月重建完成，新廟格局是比照王爺廟，展現古色古香全新面貌。
長興宮今天舉行入火安座大典，是地方盛事，今天清晨5時30分展開跳鍾馗開廟門科儀，基於民俗傳統需要，邀請法師扮鍾馗是為送煞神穢除廟內煞氣，煮油淨廟儀式，保持廟內潔淨，儀式陸續表演天地掃、草龍趕煞、吉慶豐年與驅邪納福、雞鎮鴨煞等儀式，鍾馗爺將廟門打開後，伴隨著一聲又一聲的「進喔！」，神尊一一入火安座。
今天的入火安座後舉行團拜，立法院副院長蔡其昌、台中市副議長顏莉敏、市議員王立任、楊典忠、梧棲區長溫國宏、梧棲區農會總幹事王秝毅等人及各宮廟主委幹部和信徒到場。
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