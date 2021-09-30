啟動茶葉DNA鑑定 鹿谷農會決議境外茶不得比冬茶賽

不讓國外進口茶混充國內茶報名參賽，鹿谷鄉農會上周決議，配合農委會茶改場最新的茶葉DNA分子鑑定技術及多重元素分析技術綜合評估，嚴格把關參賽茶的產銷履歷，以維持凍頂烏龍茶45年來所建立的好口碑，強調全部繳交的參賽茶葉必須是國內生產。

鹿谷鄉農會表示，鹿谷以凍頂烏龍茶著稱，面臨國內外新冠疫情嚴峻，今年春茶報名雖降到5083件，但仍是是全台最大最重要的茶葉交易平台，過去曾發生國內茶葉市場充斥越南混茶，改以國內茶名義出售，有的茶葉甚至還被檢驗出農藥超標問題，農會多年便已採取最嚴格的出產地產銷履歷送檢。

鹿谷鄉農會說，比賽茶每年辦春茶及冬茶兩次比賽，由於得獎茶馬上水漲船高，取得「入圍」資格的茶，市場行情從每台斤2000元起跳，而「特等獎」的比賽茶，每台斤價碼甚至可達30萬元，盛名更遭各界覬覦仿冒品牌，也是鹿谷農會年年更換防偽標籤及包裝的主因，所幸近來已無發現產地不明的茶葉參賽。