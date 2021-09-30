是誰燒了葡萄藤枝？要濁水溪沿岸居民「呷飯攪沙」

每年東北季風吹襲，總會造成彰化縣濁水溪裸露河床揚塵問題，困擾著沿岸民眾，自嘲是「呷飯攪沙」。為改善揚塵問題，彰化縣環保局用來覆蓋濁水溪露河床的86公噸葡萄藤枝及廢枯木，近日竟發現一夕之間燃燒殆盡，已通報警方協助查緝。

環保局表示，彰化縣葡萄產量為全台之冠，種植面積高達1200公頃，農民修剪枝葉後，也產生了大量的葡萄藤枝，從2020年3月起，與經濟部水利署第四河川局合作，在濁水溪沿岸裸露灘地進行農廢再利用鋪設作業，統計今1月已使用178.5公噸葡萄藤枝鋪設裸露地面積1.5公頃，現鋪設地點已自然植生良好，對河川揚塵抑制效果非常顯著。

環保局指出，使用葡萄藤枝及廢枯木覆蓋裸露河床，除了可改善揚塵外，也可緩解葡萄藤枝及廢枯木遭隨意棄置或露天燃燒問題，且經自然腐化成為天然有機肥料後，還能提供植物生長養份，因此今年度將持續擴大辦理，預計總鋪設面積約3.5公頃。

環保局說，從今年8月中旬起，葡萄藤鋪設作業人員頂著烈日，在濁水溪裸露河床，陸續完成堆置葡萄藤枝約86公噸，正準備鋪蓋時，沒想到，9月28日巡查員前往巡視時，卻發現堆置的葡萄藤枝，竟不明原因燃燒殆盡，兩個月來的的心血付之一炬，已報請警方追查。