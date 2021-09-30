聽新聞
test
0:00 / 0:00
古早味筍乾爌肉也有比賽了 竹山鎮舉辦創意廚藝競賽
油亮色美的筍乾爌肉，是不少人心中排名第一的古早味料理，為讓竹筍的美味讓更多人看見，竹山鎮公所上午宣布，將舉辦首屆筍遇爌肉創意廚藝競賽，從10月1日開始到10月15日開放報名，第1名獎金1萬元，號召全國廚師前來獻技過招，用好筍煮出最美味的筍乾爌肉。
竹山鎮公所表示，竹筍是竹山的三寶之一，基於不少遊客來到南投都會點一道「筍乾爌肉」，因此決定首屆筍乾爌肉廚藝大賽，10月1日起開放報名，11月6、7日於竹山鎮中山市場舉辦比賽，廣邀全國高手爭取最高額獎金1萬元，加上竹山鮮筍目前也往生產履歷方向發展，讓消費者食用起來能更加安心。
竹山鎮長陳東睦說，台灣各地都有著名的美食，過去不只有牛肉麵節、肉圓節或是爌肉飯節，都是行銷地方的好點子，而竹山更以竹子為名，不但每年春夏盛產優質竹筍外，筍乾更是獨具特色的產品，筍乾爌肉尤其是不少人懷念的古早味料理，希望透過比賽，將竹山的筍子能推廣出去。
竹山鎮公所指出， 筍乾爌肉比賽分為社區組34組以及專業組36組，兩人1組進行初、決賽，初賽將以筍乾爌肉這一道具有代表性美食為指定菜，決賽除筍乾爌肉料理以外，另外還需要準備一道冬筍創意料理，除比功夫也要比創意及技巧，比賽最後各組分別取前3名，第1名有1萬元獎金、第2名5000元、第3名3000元，報名網址https://reurl.cc/YjvENo，或電洽049-2237573陳小姐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言