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古早味筍乾爌肉也有比賽了 竹山鎮舉辦創意廚藝競賽

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
油亮色美的筍乾爌肉，是不少人心中排名第一的古早味料理，竹山鎮公所上午宣布舉辦首屆筍遇爌肉創意廚藝競賽。圖／竹山鎮公所提供
油亮色美的筍乾爌肉，是不少人心中排名第一的古早味料理，竹山鎮公所上午宣布舉辦首屆筍遇爌肉創意廚藝競賽。圖／竹山鎮公所提供

油亮色美的筍乾爌肉，是不少人心中排名第一的古早味料理，為讓竹筍的美味讓更多人看見，竹山鎮公所上午宣布，將舉辦首屆筍遇爌肉創意廚藝競賽，從10月1日開始到10月15日開放報名，第1名獎金1萬元，號召全國廚師前來獻技過招，用好筍煮出最美味的筍乾爌肉。

竹山鎮公所表示，竹筍是竹山的三寶之一，基於不少遊客來到南投都會點一道「筍乾爌肉」，因此決定首屆筍乾爌肉廚藝大賽，10月1日起開放報名，11月6、7日於竹山鎮中山市場舉辦比賽，廣邀全國高手爭取最高額獎金1萬元，加上竹山鮮筍目前也往生產履歷方向發展，讓消費者食用起來能更加安心。

竹山鎮長陳東睦說，台灣各地都有著名的美食，過去不只有牛肉麵節、肉圓節或是爌肉飯節，都是行銷地方的好點子，而竹山更以竹子為名，不但每年春夏盛產優質竹筍外，筍乾更是獨具特色的產品，筍乾爌肉尤其是不少人懷念的古早味料理，希望透過比賽，將竹山的筍子能推廣出去。

竹山鎮公所指出， 筍乾爌肉比賽分為社區組34組以及專業組36組，兩人1組進行初、決賽，初賽將以筍乾爌肉這一道具有代表性美食為指定菜，決賽除筍乾爌肉料理以外，另外還需要準備一道冬筍創意料理，除比功夫也要比創意及技巧，比賽最後各組分別取前3名，第1名有1萬元獎金、第2名5000元、第3名3000元，報名網址https://reurl.cc/YjvENo，或電洽049-2237573陳小姐。

油亮色美的筍乾爌肉，是不少人心中排名第一的古早味料理，竹山鎮公所上午宣布舉辦首屆筍遇爌肉創意廚藝競賽。圖／竹山鎮公所提供
油亮色美的筍乾爌肉，是不少人心中排名第一的古早味料理，竹山鎮公所上午宣布舉辦首屆筍遇爌肉創意廚藝競賽。圖／竹山鎮公所提供
油亮色美的筍乾爌肉，是不少人心中排名第一的古早味料理，竹山鎮公所上午宣布舉辦首屆筍遇爌肉創意廚藝競賽。圖／竹山鎮公所提供
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創意料理 南投

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