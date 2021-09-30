古早味筍乾爌肉也有比賽了 竹山鎮舉辦創意廚藝競賽

油亮色美的筍乾爌肉，是不少人心中排名第一的古早味料理，為讓竹筍的美味讓更多人看見，竹山鎮公所上午宣布，將舉辦首屆筍遇爌肉創意廚藝競賽，從10月1日開始到10月15日開放報名，第1名獎金1萬元，號召全國廚師前來獻技過招，用好筍煮出最美味的筍乾爌肉。

竹山鎮公所表示，竹筍是竹山的三寶之一，基於不少遊客來到南投都會點一道「筍乾爌肉」，因此決定首屆筍乾爌肉廚藝大賽，10月1日起開放報名，11月6、7日於竹山鎮中山市場舉辦比賽，廣邀全國高手爭取最高額獎金1萬元，加上竹山鮮筍目前也往生產履歷方向發展，讓消費者食用起來能更加安心。

竹山鎮長陳東睦說，台灣各地都有著名的美食，過去不只有牛肉麵節、肉圓節或是爌肉飯節，都是行銷地方的好點子，而竹山更以竹子為名，不但每年春夏盛產優質竹筍外，筍乾更是獨具特色的產品，筍乾爌肉尤其是不少人懷念的古早味料理，希望透過比賽，將竹山的筍子能推廣出去。