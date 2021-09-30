比縣府敬老禮金還優 彰化小村長者今領6千幸福破表

彰化縣溪州鄉水尾村堪稱彰化縣福利村，今天發放全村重陽敬老禮金，60歲以上鄉民每人都能領到6000元，百歲人瑞加碼到1萬2000元；村長蔡華南說，今年因新冠肺炎疫情沒辦餐會，禮品價值升級為800元保溫瓶，接下來農曆春節60歲以上長者還有每人3000元紅包。

溪州鄉水尾村的福利來源是彰化縣溪州焚化廠，20年操作合約今年屆滿，焚化廠是嫌惡公共設施，沒人歡迎也無處可去，環保局與新操作包商簽約，要求就地改善與提升處理效能，本來要公開說明這些事，因疫情停辦說明會，等於過去20年鄰近鄉、村的回饋比例照舊辦理，水尾村回饋金管理委員會為避免節外生枝，同意照辦，今天60歲以上村民開心領取重陽敬老金。

鄉長江淑芬一早到水尾村社區活動中心關心發放重陽敬老禮金，村長蔡華南從頭到尾忙著盯著發放流程。「能領紅包當然是好事，他家3人年滿60歲，一共領1萬8千元，領到就來花用，為什麼要存起來？存起來給誰用？自己用最爽快。」鐘姓村長說，被通知就來領紅包，每年來領，他和家人都很開心，不多問領什麼項目。

村長蔡華南表示，焚化廠回饋地方，村辦公室和回饋金管理委員會基於「取之於民，用之於民」理念，已經一連20年發給重陽敬老禮金，依回饋金總額，發給60歲以上長者每人3000到6000元，今年發6000元，百歲人瑞1萬2千元，農曆過年再發給60歲以上長者每人3000元紅包，以表敬意。

蔡華南又表示，水尾村現有約1800人，今天領重陽敬老禮金約450人，此外，村民每年可獲補助3000元健保費，補助每戶每一期電費上限6000元，生育補助每胎1萬5千元，為村民保投意外險，一般死亡慰問金1萬元、意外死亡50萬元。

「溪州鄉在彰化縣最南端，福利不輸人。」鄉長江淑芬說，除了水尾村的福利，鄉民代表會通過鄉公所提案，將從10月5日起一連3天發放每名鄉民每人1000元關懷禮金，鄉公所鄉公所也從今年起發給生育津貼，第一胎6000元，之後每胎加倍獎勵，例如第二胎1萬2000元，以此類推，所以第3胎1萬8000元，但一次生育雙胞胎可獲3萬6000元，歡迎大家來溪州定居。

根據溪州焚化廠的回饋比例，焚燒每噸廢棄物回饋金200元，回饋溪州鄉水尾村30%，溪州鄉公所20%，竹塘鄉公所20%，埤頭鄉公所25%，環保局5%。