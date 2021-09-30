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影／百年社口所今動土開工 興建地上3層拚明年底完工

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市警察局豐原分局社口派出所建於日據時期大正年間，已有118年歷史，今在台中市長盧秀燕帶領下順利動土，「新舊共構」建設保留歷史建物、新建物為地上3層，力拼明年底完工。記者林佩均／攝影
台中市警察局豐原分局社口派出所建於日據時期大正年間，已有118年歷史，今在台中市長盧秀燕帶領下順利動土，「新舊共構」建設保留歷史建物、新建物為地上3層，力拼明年底完工。記者林佩均／攝影

台中市警察局豐原分局社口派出所建於日據時期大正年間，已有118年歷史，老舊建物成危樓，經中央、地方與仕紳統籌6500萬元經費，今在台中市長盧秀燕帶領下順利動土。盧強調，警察維護社會治安、公安，不能讓警察身處危樓中上班，新建物為地上3層，力拼明年底完工。

台中市警局豐原分局社口所原址重建，舊社口所前身為社口警察官吏派出所，創設於明治36年（1903），已有118年歷史，但因建物老舊失修、耐震度不足，加上涉及古蹟保存問題，地方期許能保存白色羅馬柱、山型的女兒牆等歷史建物，並於後方重建新社口派出所。

台中市長盧秀燕今帶領警察局局長蔡蒼柏、立委楊瓊瓔等人主持開工動土典禮，盧強調，警察工作要維護社會治安、公安，卻身處在不安全的辦公環境內，她與歷屆警局長與議員羅永珍相當重視這問題，當年責請副市長楊瓊瓔召集小組，討論出「新舊共構」建設方案。

向中央申請4500萬元、市府補助1500萬元與地方仕紳大力卜股份有限公司蕭董事長500萬元資助，新舊建物共構預計111年12月底完工，舊建物依台中市文資處要求完成修復，新建物地上3層樓。

社口所新建工程聘請有歷史古蹟修復設計經驗的詹益寧建築師，提出串接新舊共構方案，將具文化資產價值建物全部保留，並且修復後與新建物1樓結合成大辦公室。

舊社口派出所(台中市神岡區中山路516號)將原址重建，社口所臨時辦公廳舍，新地址：台中市神岡區社口街106巷2號、電話：04-25623804，其中社口交通小隊一併遷移，民眾洽公無慮。

台中市警察局豐原分局社口派出所建於日據時期大正年間，已有118年歷史，今在台中市長盧秀燕帶領下順利動土，「新舊共構」建設保留歷史建物、新建物為地上3層，力拼明年底完工。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警察局豐原分局社口派出所建於日據時期大正年間，已有118年歷史，今在台中市長盧秀燕帶領下順利動土，「新舊共構」建設保留歷史建物、新建物為地上3層，力拼明年底完工。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警察局豐原分局社口派出所建於日據時期大正年間，已有118年歷史，今在台中市長盧秀燕帶領下順利動土，「新舊共構」建設保留歷史建物、新建物為地上3層，力拼明年底完工。記者林佩均／攝影
台中市警察局豐原分局社口派出所建於日據時期大正年間，已有118年歷史，今在台中市長盧秀燕帶領下順利動土，「新舊共構」建設保留歷史建物、新建物為地上3層，力拼明年底完工。記者林佩均／攝影
台中市警察局豐原分局社口派出所建於日據時期大正年間，已有118年歷史，今在台中市長盧秀燕帶領下順利動土，「新舊共構」建設保留歷史建物、新建物為地上3層，力拼明年底完工。記者林佩均／攝影
台中市警察局豐原分局社口派出所建於日據時期大正年間，已有118年歷史，今在台中市長盧秀燕帶領下順利動土，「新舊共構」建設保留歷史建物、新建物為地上3層，力拼明年底完工。記者林佩均／攝影
台中市警察局豐原分局社口派出所建於日據時期大正年間，已有118年歷史，今在台中市長盧秀燕帶領下順利動土，「新舊共構」建設保留歷史建物、新建物為地上3層，力拼明年底完工。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警察局豐原分局社口派出所建於日據時期大正年間，已有118年歷史，今在台中市長盧秀燕帶領下順利動土，「新舊共構」建設保留歷史建物、新建物為地上3層，力拼明年底完工。圖／台中市警察局豐原分局提供

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