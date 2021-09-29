蔣勳書畫展「孤獨是跟自己在一起」 中央書局開展

藝術家蔣勳書法水墨展「孤獨是和自己在一起」今天在中央書局開展，蔣勳分享少年時代在閱讀中獲得許多知識，今年5月台灣疫情嚴重時，他在台東閱讀許多書籍，感受孤獨跟自己在一起的快樂。

中央書局110年度作家展第3檔邀請蔣勳分享其創作，蔣勳挑選7幅自2019年至2021年間創作的書畫作品及1幅長卷水墨作品。以2020年書法作品「孤獨是和自己在一起」為本次展覽主題。

蔣勳現場分享，他在少年時期因對世界有很多想法，但詢問父母、師長都無法與他談論，最後他透過閱讀，在書中獲得許多答案。現今在目迷五色的網路世界中，資訊太快速，人幾分鐘就變得不耐煩，開始轉其他東西看。

他說，其實要耐得住孤獨、安靜下來，任何一個東西追蹤下去，得到的結果會不一樣。跟自己在一起是很快樂的，在網路時代中快速的、煩雜的社群關係，能否再次找回在閱讀上孤獨的快樂。

5月在台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重時，蔣勳表示，他到了台東縣池上鄉居住，每天晚上看書，好像又回到很孤獨跟自己在一起的快樂。「不要怕孤獨，一直看著手機有沒有人找你，讓自己很慌張，跟自己在一起是很快樂的事」。

蔣勳「孤獨是和自己在一起」書法水墨展今天起至2022年1月3日在中央書局展出。