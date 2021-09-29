中市低碳貢獻獎 惠明盲校微電網賣電年賺18萬

台中市政府舉辦「第四屆台中市低碳永續城市傑出貢獻獎」遴選18個績優單位及個人。獲獎者在推動潔淨能源、建構氣候變遷調適能力、提升空氣品質、環境減碳、永續推廣及發展各有貢獻。

其中有惠明盲校，是全國首座推動「微電網示範」的特教學校，不僅於校園內設置太陽光電、小型風力機及儲能電池等永續發電設備，藉售電收入讓學校每年創造約18萬元回饋金，學校汰換668盞老舊照明燈具、10部冷氣空調，節省超過30萬元電費。

東區台中國小推動食農教育、環境教育課程；弘光科大推行節能減碳運動、汰換能源效率差設備、裝置太陽光電發電系統及檢視氣候變遷調適管理與評估；另勤美集團運用物聯網留住水資源；中國附醫建構綠色智慧健康醫院。

副市長令狐榮達致詞表示，台中市的低碳永續城市傑出貢獻獎自2014年開始，每兩年辦理一次，至今邁入第四屆。2018年起，市府加入「促進環境永續發展」指標的評分項目，舉辦系列「低碳永續成果展」，盼推廣低碳觀念。

永續低碳辦公室表示，參與今年活動的單位眾多，遴選出16個團體單位及2名個人組。團體單位有福壽實業、勤美集團、大雅區惠明盲校、東區台中國小、明道中學、東海大學、逢甲大學、朝陽科大、弘光科大、中國醫藥大學附設醫院、光田綜合醫院、市府建設局、市府水利局、潭子區甘蔗里辦公處、北屯區松茂里辦公處、共好生活勞動合作社；個人組為北區育德里長黃志銘及共好生活勞動合作社理事主席馮雅蕾。

此外，建設局於中央公園規劃納入智慧管理及綠建築設計；水利局因應氣候變遷，打造新型態滯洪空間；潭子甘蔗里辦公處則自製魚菜共生系統；北屯松茂里辦公處也推行生態綠植等經營理念。