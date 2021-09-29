繼「一屋一樹」後 三發地產認養林地造林護地球

地球持續暖化，2020年全球二氧化碳排放量高達340億公噸，聯合國氣候委員會(IPCC)預估2030年全球均溫將在上升1.5度！國內三發地產集團長期關心環境永續，啟動「一屋一樹 三發植樹」計畫，至今已植下萬株苗木。今年更認養1公頃林地，種下1500棵樹苗，可望每年為地球減少5.61公噸碳排量。

高雄起家的三發地產集團，今由副董事長高明賢率高階主管團隊到南投縣鹿谷鄉清水溝營林區參加植苗活動，首度攜手臺大實驗林，為發燒的地球種下百萬生機，以認養造林的減碳行動守護台灣、落實綠色永續。

高明賢表示，營建業對於環境，是會產生較高消耗度的特殊產業鏈，在開發的同時，應力求與環境永續共存，因此推案時採用環保節能的設計與用料，從節能減碳、減少汙染、增加綠覆面積、淨化空氣4大面向善待生態環境。集團另也成立三發教育基金會，長年投入學齡兒童、親子共讀教育，累計服務超過兩萬個親子家庭。

三發地產表示，即日起凡購入一戶三發地產集團新屋，集團就會為住戶種下一棵樹，目標復育超過萬棵原生樹種。