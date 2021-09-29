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揹裝備走近10公里登玉山 醫療隊服務山友不喊累

中央社 / 南投29日電

每逢週六日，總有一群醫護人員進駐玉山排雲山莊，這支以竹山秀傳醫院為主的玉山醫療隊，隊員們即使要揹登山裝備及醫療物品步行近10公里也不喊苦，仍為登山客提供醫療服務。

南投竹山秀傳醫院在18年前組成玉山醫療隊，每逢週六日，1名醫師、2名護理師以及2名志工組成的5人醫療隊，就會揹著登山裝備以及醫療器材，從玉山登山口出發，步行近10公里抵達排雲山莊，幫身體不適的登山客治療。

竹山秀傳醫院副院長莊碧焜接受中央社記者訪問時說，參與玉山醫療隊的醫療人員都是志願參加，不過除了要能適應高山症外，體能也要能夠負荷；至於會來加入志工隊的醫療人員，有人是登山愛好者，也有人純粹是為了挑戰自己，才會加入高山醫療志工隊。

莊碧焜說，他們通常在週五抵達塔塔加，週六早上從玉山登山口出發，大概在下午就可以抵達排雲山莊，晚上則是在排雲山莊開放門診，隔天凌晨跟著山友上山，提供登頂醫療服務。

莊碧焜指出，當醫療隊從登山口出發時，就已經在幫登山客治療，像是登山時不小心扭傷或是有人高山症發作，醫療隊員一邊爬山一邊還要治療，讓他印象深刻的是1名登山客爬山爬到一半心肌梗塞發作，醫師及護理人員當場幫他作心肺復甦術，後來雖挽不回性命，但事後仍收到家屬寄來的感謝信，讓他們很窩心。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，玉山國家公園從5月中開始休園，直到最近才開放登山客登山，莊碧焜說，玉山本來就是許多動物的家，這段期間登山客無法登山，讓山林有休養生息的機會，他們也發現像是猴子等野生動物也增加，讓大自然回歸原本的面貌。

玉山國家公園 高山症 醫師

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