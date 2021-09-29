瑪喜樂基金會方舟園區動土 為身障者就業舖路

彰化縣瑪喜樂基金會成立十周年，為了傳承瑪喜樂阿嬤疼惜身障者的心，而募款籌建方舟園區今天舉行動土儀式，瑪喜樂基金會執行長林玉嫦說，園區將提供身障就業、職業工作能力訓練，幫助弱勢者，獲得多元的支持服務與改變生命的契機。

林玉嫦說，為紀念創辦人美國籍瑪喜樂阿嬤，每年九月訂為感恩月，9月29日是瑪喜樂阿嬤107歲冥誕，舉辦方舟園區動土儀式更具意義。今天與會來賓還有勞動力發展署中彰投分署長林淑媛、彰化縣副縣長洪榮章等人，為喜樂建廠揭開行動的序幕。

洪榮章致詞表示，瑪喜樂基金會傳承瑪喜樂阿嬤疼惜身障者的心，為身障朋友舖路，協助他們能有經濟獨立的機會，打造優質的工作環境，需要大家有錢出錢，有力出力，為需要就業的身心障礙朋友敲起希望的鐘聲。

林玉嫦說，喜樂建廠總經費約1億6仟萬元，已募款6000萬元，還有約一億元缺口，仍需各界捐款支持，透過認養喜樂磚、愛心撲滿及專案捐款等方式，凝聚行善的力量成為喜樂園區內的一磚一瓦，一起幫助弱勢。

方舟園區基地約3880平方公尺，預計興建四棟聚落式建築，辦理庇護工場、社會企業、職業訓練、餐飲服務、小型作業所及生命教育等場域。