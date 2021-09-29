瑪喜樂基金會方舟園區動土 為身障者就業舖路
彰化縣瑪喜樂基金會成立十周年，為了傳承瑪喜樂阿嬤疼惜身障者的心，而募款籌建方舟園區今天舉行動土儀式，瑪喜樂基金會執行長林玉嫦說，園區將提供身障就業、職業工作能力訓練，幫助弱勢者，獲得多元的支持服務與改變生命的契機。
林玉嫦說，為紀念創辦人美國籍瑪喜樂阿嬤，每年九月訂為感恩月，9月29日是瑪喜樂阿嬤107歲冥誕，舉辦方舟園區動土儀式更具意義。今天與會來賓還有勞動力發展署中彰投分署長林淑媛、彰化縣副縣長洪榮章等人，為喜樂建廠揭開行動的序幕。
洪榮章致詞表示，瑪喜樂基金會傳承瑪喜樂阿嬤疼惜身障者的心，為身障朋友舖路，協助他們能有經濟獨立的機會，打造優質的工作環境，需要大家有錢出錢，有力出力，為需要就業的身心障礙朋友敲起希望的鐘聲。
林玉嫦說，喜樂建廠總經費約1億6仟萬元，已募款6000萬元，還有約一億元缺口，仍需各界捐款支持，透過認養喜樂磚、愛心撲滿及專案捐款等方式，凝聚行善的力量成為喜樂園區內的一磚一瓦，一起幫助弱勢。
方舟園區基地約3880平方公尺，預計興建四棟聚落式建築，辦理庇護工場、社會企業、職業訓練、餐飲服務、小型作業所及生命教育等場域。
瑪喜樂基金會董事長莊孝盛感謝參與喜樂建廠計畫的每一位善心人士，為有就業需求的身障者提供妥適的服務與體現自給自足的目標，讓他們能過更有尊嚴的生活。
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