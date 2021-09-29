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影／台中必比登名店「菇神」 逆勢進市區接店省千萬裝潢費

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
米其林必比登推薦名店「菇神」餐廳因堅持食材新鮮、衛生，受到消費者喜愛，也成為少見以菇類為賣點的鍋物餐廳。記者黃寅／攝影
米其林必比登推薦名店「菇神」餐廳因堅持食材新鮮、衛生，受到消費者喜愛，也成為少見以菇類為賣點的鍋物餐廳。記者黃寅／攝影

疫情讓許多餐廳經營困難，但台中市今年甫獲米其林必比登推薦的「菇神」餐廳近日逆勢出擊，頂下5月才歇業的精緻鍋物餐廳「牧沐苑」不但讓菇神由新社郊區進入市區，也因是「接店」性質，在原餐廳裝潢尚新下，估計已先省下上千萬元的裝修費，並將趁著疫情趨緩、振興券推出，以及有米其林必比登的加持下，站穩台中市的鍋物市場。

菇神老闆林明順是南投竹山人，祖父和父親都是菇農，他原本也從事菇類銷售，20年前轉而經營菇神餐廳，踏入餐飲市場，並因堅持食材新鮮、衛生，逐漸受到消費者喜愛，也成為少見以菇類為賣點的鍋物餐廳，並受到米其林必比登推薦。

為了讓客人吃到最新鮮的菇類，林明順這次把仍在太空包中生長的菇類帶至桌邊，讓客人可以現採下鍋，不但保證最新鮮，還讓消費者有親自動手的機會，體驗不同的飲食經驗。

新店取名「菇神首采鍋物」 定明天開張，且即日起至10月31日止，只要結賬時說出「吃菇神，好康不止5倍」無論是用5倍券或現金付款，皆可享有滿千送5百、滿2千元就送1千元餐券的優惠；餐券可於下次的平日時段使用，每桌限用一張，使用時間至明年1月31日。

另外，林明順也大方提供優惠措施，表示客人只需付開鍋費250元，3款好吃的小菜和招牌的「銷魂花菇肉燥飯」都免費使用，且無限量供應。他說，疫情讓大家辛苦了，歡迎到他的新店品嘗最新鮮的菇，喝口好湯慰勞一下自己，並給他們鼓勵。

菇神首采鍋物位在台灣大道二段99巷3號，電話（04）23010928。

米其林必比登推薦名店「菇神」餐廳因堅持食材新鮮、衛生，受到消費者喜愛，也成為少見以菇類為賣點的鍋物餐廳。記者黃寅／攝影
米其林必比登推薦名店「菇神」餐廳因堅持食材新鮮、衛生，受到消費者喜愛，也成為少見以菇類為賣點的鍋物餐廳。記者黃寅／攝影
米其林必比登推薦名店「菇神」餐廳因堅持食材新鮮、衛生，受到消費者喜愛，也成為少見以菇類為賣點的鍋物餐廳。記者黃寅／攝影
米其林必比登推薦名店「菇神」餐廳因堅持食材新鮮、衛生，受到消費者喜愛，也成為少見以菇類為賣點的鍋物餐廳。記者黃寅／攝影
米其林必比登推薦名店「菇神」餐廳因堅持食材新鮮、衛生，受到消費者喜愛，也成為少見以菇類為賣點的鍋物餐廳。記者黃寅／攝影
米其林必比登推薦名店「菇神」餐廳因堅持食材新鮮、衛生，受到消費者喜愛，也成為少見以菇類為賣點的鍋物餐廳。記者黃寅／攝影
為了讓客人吃到最新鮮的菇類，林明順把仍在太空包中生長的菇類帶至桌邊，讓客人可以現採下鍋。記者黃寅／攝影
為了讓客人吃到最新鮮的菇類，林明順把仍在太空包中生長的菇類帶至桌邊，讓客人可以現採下鍋。記者黃寅／攝影
菇神首采鍋物即日起推出滿千送5百、滿2千元就送1千元餐券的優惠。記者黃寅／攝影
菇神首采鍋物即日起推出滿千送5百、滿2千元就送1千元餐券的優惠。記者黃寅／攝影
為了讓客人吃到最新鮮的菇類，林明順把仍在太空包中生長的菇類帶至桌邊，讓客人可以現採下鍋。記者黃寅／攝影
為了讓客人吃到最新鮮的菇類，林明順把仍在太空包中生長的菇類帶至桌邊，讓客人可以現採下鍋。記者黃寅／攝影

疫情 米其林 必比登

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