節能減碳 中市府頒給18單位及個人傑出貢獻獎

台中市政府為營造低碳永續城市，今天頒獎表揚傑出貢獻者及單位，鼓勵獲獎者持續致力減碳工作，盼藉此吸引更多人投入保護環境行列，與市府攜手共創低碳永續宜居城市。

市府舉辦「第4屆台中市低碳永續城市傑出貢獻獎」，表揚從事或推動節能減碳、潔淨能源、氣候調適、環境永續推廣及提升空氣品質等具重大貢獻者，遴選出18個績優單位及個人。

代表頒發「女媧補天」獎座的台中市副市長令狐榮達表示，台中市的低碳永續城市傑出貢獻獎自103年開始，每兩年辦理一次，至今邁入第4屆；從107年第3屆起，市府加入「促進環境永續發展」指標的評分項目，並舉辦系列「低碳永續成果展」，盼藉此推廣低碳觀念，共創低碳城市。

令狐榮達指出，「女媧補天」獎座深具含義，希望藉由大家的付出，填補破損的大氣層，一起為地球節能減碳而努力，鼓勵民眾、企業或機關團體積極參與環境保護，與市府攜手共創低碳永續宜居城市。

台中市政府永續低碳辦公室表示，參與今年活動的單位眾多，包含企業、學校、醫療機構、機關團體、里辦公處及個人代表等，最後遴選出16個團體單位及2名個人組。

獲獎者各有貢獻，例如勤美集團運用物聯網留住水資源；惠明盲校是推動「微電網示範」的特教學校，以創能、儲能、節能、教育為主軸；東區台中國小推動食農教育、環境教育課程；弘光科大推行節能減碳運動、汰換能源效率差設備、裝置太陽光電發電系統及檢視氣候變遷調適管理與評估；中國醫藥大學附設醫院建構綠色智慧健康醫院等。