台中「心理健康一起SMILE」10月開跑 即日起開放報名

台中市衛生局今天說，10月10為是世界心理健康日，為因應民眾受到新冠肺炎疫情影響心理健康，今年10月以「心理健康一起SMILE」為主題，於台中國立公共資訊圖書館、大墩文化中心、維他露基金會舉辦10場不同主題心理健康講座及4場影展，內容多元，包括探索成年親子關係修復、網路霸凌、職場生活等層面的心理議題，即日起開放民眾報名參加。

衛生局說明，「心理健康一起SMILE」9月起即安排系列內容，10月則針對近年民眾生活中常見的議題探討，包含「我有中二病？！(青少年親子互動)」、「成年親子關係的修復─與家中年長父母相處」、「職場生活好困難─如何成為好趴呢」、「網路霸凌」、「居家療癒指南─Eat起來」等多元主題，期望透過日常生活的議題，與民眾的生活產生共鳴。

今年心理健康月特別辦理線上心理健康互動集點遊戲及抽獎活動，凡透過線上報名講座及影展的民眾，於活動結束後，透過QR Code可取得SMILE地圖點數1點，並加入台中市社區心理衛生中心官方LINE帳號(@taichung_mental)，完成指定任務即可獲得限量精美禮品，還可參加抽獎。

衛生局指出，疫情期間台中市30家衛生所持續提供定點心理諮詢服務，針對隔離、檢疫中的個案也提供視訊或電話諮詢，另可撥衛福部24小時免付費安心專線1925(依舊愛我)，一起平靜、樂觀、勇敢地克服新冠肺炎帶來的考驗。

衛生局表示，心理健康月系列活動報名請上活動官網https://www.health.taichung.gov.tw/1872384/post；也可按讚追蹤「台中市衛生局-健康小衛星」臉書粉絲團。