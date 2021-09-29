快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中「心理健康一起SMILE」10月開跑 即日起開放報名

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局10月舉辦「心理健康一起SMILE」活動，即日起開放民眾報名參加。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局10月舉辦「心理健康一起SMILE」活動，即日起開放民眾報名參加。圖／台中市衛生局提供

台中市衛生局今天說，10月10為是世界心理健康日，為因應民眾受到新冠肺炎疫情影響心理健康，今年10月以「心理健康一起SMILE」為主題，於台中國立公共資訊圖書館、大墩文化中心、維他露基金會舉辦10場不同主題心理健康講座及4場影展，內容多元，包括探索成年親子關係修復、網路霸凌、職場生活等層面的心理議題，即日起開放民眾報名參加。

衛生局說明，「心理健康一起SMILE」9月起即安排系列內容，10月則針對近年民眾生活中常見的議題探討，包含「我有中二病？！(青少年親子互動)」、「成年親子關係的修復─與家中年長父母相處」、「職場生活好困難─如何成為好趴呢」、「網路霸凌」、「居家療癒指南─Eat起來」等多元主題，期望透過日常生活的議題，與民眾的生活產生共鳴。

今年心理健康月特別辦理線上心理健康互動集點遊戲及抽獎活動，凡透過線上報名講座及影展的民眾，於活動結束後，透過QR Code可取得SMILE地圖點數1點，並加入台中市社區心理衛生中心官方LINE帳號(@taichung_mental)，完成指定任務即可獲得限量精美禮品，還可參加抽獎。

衛生局指出，疫情期間台中市30家衛生所持續提供定點心理諮詢服務，針對隔離、檢疫中的個案也提供視訊或電話諮詢，另可撥衛福部24小時免付費安心專線1925(依舊愛我)，一起平靜、樂觀、勇敢地克服新冠肺炎帶來的考驗。

衛生局表示，心理健康月系列活動報名請上活動官網https://www.health.taichung.gov.tw/1872384/post；也可按讚追蹤「台中市衛生局-健康小衛星」臉書粉絲團。

衛生局 台中市 網路霸凌

延伸閱讀

Smile夠友善 中捷設粉嫩哺乳室 大站另提供免費尿布

網球／復出有玄機？大坂直美：已經手癢了

網球／手癢就會回歸 大坂直美：可能很快

3C兒童對身心有害？大型研究：螢幕時間使用越長孩子交友圈越大

相關新聞

中市低碳貢獻獎 惠明盲校微電網賣電年賺18萬

台中市政府舉辦「第四屆台中市低碳永續城市傑出貢獻獎」遴選18個績優單位及個人。獲獎者在推動潔淨能源、建構氣候變遷調適能力...

繼「一屋一樹」後 三發地產認養林地造林護地球

地球持續暖化，2020年全球二氧化碳排放量高達340億公噸，聯合國氣候委員會(IPCC)預估2030年全球均溫將在上升1...

瑪喜樂基金會方舟園區動土 為身障者就業舖路

彰化縣瑪喜樂基金會成立十周年，為了傳承瑪喜樂阿嬤疼惜身障者的心，而募款籌建方舟園區今天舉行動土儀式，瑪喜樂基金會執行長林...

影／台中必比登名店「菇神」 逆勢進市區接店省千萬裝潢費

疫情讓許多餐廳經營困難，但台中市今年甫獲米其林必比登推薦的「菇神」餐廳近日逆勢出擊，頂下5月才歇業的精緻鍋物餐廳「牧沐苑...

「台灣好行」因應國慶連假 中部地區風景區班次恢復六七成

先前受國內新冠肺炎疫情影響，南投縣內各客運旅運都有大減班的情況，好不容易等到疫情警戒降級，台灣好行宣布南投縣溪頭、日月潭...

台中11.6萬劑莫德納疫苗開打 盧秀燕到場恭喜打第二劑

中央這次撥配台中11.6萬劑莫德納疫苗，台中市政府今天起至10月5日，除周末外，一連5天開設45處「快打站2.0」及梨山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。