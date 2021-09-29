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「台灣好行」因應國慶連假 中部地區風景區班次恢復六七成

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
因應國慶連續假期，台灣好行日月潭線已恢復到每天37班的近七成運量，而溪頭線仍維持每天20班的五成運量。記者黑中亮／攝影
因應國慶連續假期，台灣好行日月潭線已恢復到每天37班的近七成運量，而溪頭線仍維持每天20班的五成運量。記者黑中亮／攝影

先前受國內新冠肺炎疫情影響，南投縣內各客運旅運都有大減班的情況，好不容易等到疫情警戒降級，台灣好行宣布南投縣溪頭、日月潭、清境等風景區，開始陸續恢復正常，而因應國慶連續假期，台灣好行日月潭線已恢復到每天37班的近七成運量，而溪頭線仍維持每天20班的五成運量，但配合中央規定，遊客全程配戴口罩，每班次可以依核定座位數載客，不再限制承載上限。

南投監理站表示，包括南投縣轄公車3路、彰化縣轄公車9路、10路，也都恢復部分往返溪頭班次；此外因應中央宣布降級解封，台灣好行6883溪頭線，台中到溪頭（經高鐵台中站）調整為每日20班次，6670台灣好行日月潭線，台中－高鐵台中站－草屯－埔里－日月潭調整為每日37班次。

台中區監理所指出，配合10月9至11日國慶3天連假，建議民眾可以選擇搭乘台灣好行路線，以中部地區為例，路線含括南投日月潭、溪頭、車埕、清境、東埔、彰化鹿港、清水岩線等知名景點，部分路線近期也有推出全新的超值套票組，詳細資訊可由公路總局的iBus公路客運APP查詢相關乘車訊息，或到台灣好行官方網站查詢https://www.taiwantrip.com.tw/。

南投監理站並說，後續仍視疫情發展，滾動檢討路線減班情形並掌握臨時減班期間載客數，除台灣好行清境線調整為平日8班次、假日10班外，南投客運6658埔里－翠峰、6659埔里－松崗及6664埔里－清境農場班次也有調整，民眾可利用公路客運即時動態資訊網 https://www.taiwanbus.tw/eBUSPage/default.aspx查詢班次及時間。

因應國慶連續假期，台灣好行日月潭線已恢復到每天37班的近七成運量，而溪頭線仍維持每天20班的五成運量。記者黑中亮／攝影
因應國慶連續假期，台灣好行日月潭線已恢復到每天37班的近七成運量，而溪頭線仍維持每天20班的五成運量。記者黑中亮／攝影

南投 台灣好行 溪頭

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