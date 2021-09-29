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雙十連假 武陵福壽山花海迎賓、樂園推國旗燈光秀

中央社 / 台中29日電

雙十連假將至，武陵農場百日草、福壽山農場大波斯菊花海綻放中，迎風搖曳，吸引遊客上山賞花。為歡慶國慶，麗寶樂園摩天輪將播放燈光秀，讓國旗圖騰高掛台中夜空。

武陵農場副場長胡發韜今天表示，武陵農場場部旁玻璃溫室花坊周邊百日草花海盛開，在藍天白雲映襯下，彩蝶翩翩飛舞，彷如人間仙境，令人心曠神怡，是秋高氣爽旅遊最好的去處，民眾可與家人同遊花海，預估花期可到10月底。

福壽山農場內的大波斯菊最近也盛開，福壽山農場副場長王仁助表示，有「秋櫻」之稱的大波斯菊盛開中，預計賞花期持續到10月中旬。甜美的蘋果、水梨也陸續採收，是賞花品果的好去處。

為慶祝國慶，麗寶樂園渡假區天空之夢摩天輪10月1日至10日晚上7時至隔天凌晨5時播放國慶燈光秀，每30秒一次循環，紅色的摩天輪漸漸出現藍色圓圈，包含著中間的12道光芒旋轉放映，輪輻直徑120公尺的巨大燈光秀，讓國旗圖騰高掛台中夜空。

武陵農場 國慶 賞花

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