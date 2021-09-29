大甲溪下游疏濬 議員要求河道挖深挖寬、保護高灘農地

大甲溪下游將疏濬，台中市議員吳敏濟今天邀相關單位到現場召開工程說明會，他要求兼顧治水與保護高灘農地，將河道挖深挖寬，讓河水定型在河中央，不會隨時往北岸擺盪，保護高灘地的農地。

大甲溪下游北岸高灘地常受洪水威脅，台中市議會定期會此次追加預算導正河心，計畫疏濬60萬立方米砂石，並對高灘地進行培厚，希望達到保護農地及堤防的效果。

中市水利局副局長馬名謙表示，吳敏濟議員多次辦理現場會勘，這次向市府爭取經費，水利局已向第三河川局申請疏濬，接續去年的疏濬區域，從出海口附近的西濱大甲溪橋1600公尺處，往上游再疏濬1600公尺，共挖取60萬立方米砂石，標售其中50萬立方米，10萬立方米做為培厚高灘地之用，以保護北岸高灘地流失的400公尺長半月型區域，所需1億元經費由標售砂石所得支出，若預算順利通過，預計明年4月底完工。

吳敏濟指出，抗洪是持續性的工作，希望疏濬工作河道能夠挖深挖寬，讓河水定型在河中央，不會隨時往北岸擺盪，消除對高灘地構成的威脅，保全高灘地河堤就有保障，是一舉兩得的作法。

在大甲溪高灘地耕種30多年的農民黃益清表示，近年來河道北移，大家開墾出來的農地流失10多公頃，每當大雨預報就心驚膽跳，希望這次河心導正能達到保護高灘地的效果，讓大家能安心。

106年6月底一波梅雨強降雨，曾沖失10多公頃高灘地農田，主管單位第三河川局疏濬與取消高灘地農地的計畫引發承租農戶的恐慌，吳敏濟多次邀請水利專家會勘後，確定下游河道排洪斷面寬廣，北岸高灘地遠離河中央，只要妥善導正河心，可兩全其美，既影響排洪，也能保護農民辛勤墾荒的農田。