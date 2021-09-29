台中11.6萬劑莫德納疫苗開打 盧秀燕到場恭喜打第二劑

中央這次撥配台中11.6萬劑莫德納疫苗，台中市政府今天起至10月5日，除周末外，一連5天開設45處「快打站2.0」及梨山衛生所，以「分里、分時段」方式，為7月16日前已接種第一劑莫德納疫苗滿10周以上的68歲以上長者及58歲以上原住民，接種第二劑莫德納疫苗，市長盧秀燕今天到清水快打站了解施打疫苗情形，她說長輩們施打意願非常踴躍，恭喜注射完兩劑完整疫苗，讓防護力提升。

市長盧秀燕今天到清水靜思堂關心長輩施打狀況，她說這次中市注射莫德納第二劑的長輩大約有12萬人，是很龐大的數量，市府分成5天，在台中45處「快打站2.0」及梨山衛生所進行注射，她提醒長輩們不需預約，接到通知單就可到快打站注射。

盧秀燕今天到場感謝各單位協力在快打站為長輩服務，她說民政局、衛生局、都發局、在地里長及民間許多單位全力投入，為了提供安全舒適的環境讓長者安心接種，這次清水區的快打站開設在慈濟靜思堂，她感謝上人提供設有冷氣的場地，並邀集許多志工一起協助快打站作業，也感謝大台中醫師公會理事長魏重耀，調度醫師、護士為長輩進行注射。

盧秀燕表示，莫德納第二劑開打，民眾都非常開心，注射後也不可掉以輕心，要注意「三個小心」，第一，打完後幾天要留意有沒有不舒服，若不舒服就要就醫；第二，隨時戴口罩；第三，隨時勤洗手，提醒民眾施打完後不要鬆懈，持續做好防疫。

中市民政局長吳世瑋表示，慈濟基金會持續支援台中市「快打站2.0」開設，此次提供清水、南屯、大里、西區、沙鹿、潭子及大甲等7處大型集會所，全力協助市府疫苗接種服務，與市府團隊用心關懷與熱情接待民眾，讓施打疫苗長者及家屬感到親切與安心。

民政局提醒，今天和9月30日、10月1、4、5日五天，市府開設45處「快打站2.0」及梨山衛生所，請長者依「分里、分時段」原則分流接種，並攜帶通知書、健保卡、身分證、事先填妥的疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）及接種紀錄卡（黃卡），依通知書標示的時間、地點前往快打站施打。