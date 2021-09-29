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紫南宮加持 竹山百歲人瑞最幸福 重陽禮金禮品3萬元

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮11位百歲人瑞，不但有縣府及鎮公所1萬元敬老禮金，紫南宮更加碼1錢金戒指以及玉珮項鍊1條。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮11位百歲人瑞，不但有縣府及鎮公所1萬元敬老禮金，紫南宮更加碼1錢金戒指以及玉珮項鍊1條。圖／竹山鎮公所提供

南投縣竹山鎮內的11位百歲人瑞，不但有來自縣府及鎮公所的各1萬元敬老禮金，在竹山社寮紫南宮的加持下，加碼1萬元敬老金及金戒指1只以及玉珮項鍊1條，相較其他縣市的重陽禮金，堪稱全台最幸福的長者。

竹山鎮公所指出，鎮內的百歲人瑞今年共11位，在全國疫情警戒之下，今年為讓鎮內百歲人歲能感受溫暖以及祝福，除公所發送1萬塊紅包以及營養品外，遠近馳名的竹山社寮紫南宮也相當照顧長者，加碼驚喜大紅包給鎮內百歲人瑞，用土地公夫婦身上的金牌打造1錢金戒指，還有1萬塊紅包以及1條玉珮項鍊。

竹山鎮長陳東睦表示，「家有一老如有一寶，銀髮族就是我們的寶貝」，疫情大家都悶壞了，剛好透過這樣的小活動，能親自前往長輩家中看看他們，了解情況，也是一種社會關懷感謝紫南宮的善舉，上午帶著大禮，挨家挨戶到鎮內11位長者家親自發送，讓長輩能感受到溫暖及幸福，相信人瑞們一定可以幸福一輩子，健康呷百二。

紫南宮主委莊秋安說，今年再次用土地公夫婦身上的金牌打造金戒指，以及土地公加持的玉珮項鍊1條，特別藉著重陽節，替土地公送出獨一無二的珍貴禮物，讓百歲人瑞戴上土地公加持的戒指、玉珮能更健康、快樂。

竹山鎮11位百歲人瑞，不但有縣府及鎮公所1萬元敬老禮金，紫南宮更加碼1錢金戒指以及玉珮項鍊1條。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮11位百歲人瑞，不但有縣府及鎮公所1萬元敬老禮金，紫南宮更加碼1錢金戒指以及玉珮項鍊1條。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮11位百歲人瑞，不但有縣府及鎮公所1萬元敬老禮金，紫南宮更加碼1錢金戒指以及玉珮項鍊1條。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮11位百歲人瑞，不但有縣府及鎮公所1萬元敬老禮金，紫南宮更加碼1錢金戒指以及玉珮項鍊1條。圖／竹山鎮公所提供

土地公 紫南宮

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