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彰化就業博覽會10月2日北斗家商登場 薪資上看7萬

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
疫情逐漸舒緩，彰化縣政府緊鑼密鼓訂於10月2日上午9時至下午1時在北斗家商舉辦今年第3場就業博覽會，邀請37家以上廠商參與徵才，將釋出約1600個以上工作機會，最高薪資上看7萬元。圖／彰化縣政府提供
疫情逐漸舒緩，彰化縣政府緊鑼密鼓訂於10月2日上午9時至下午1時在北斗家商舉辦今年第3場就業博覽會，邀請37家以上廠商參與徵才，將釋出約1600個以上工作機會，最高薪資上看7萬元。圖／彰化縣政府提供

疫情逐漸舒緩，彰化縣政府緊鑼密鼓訂於10月2日上午9時至下午1時在北斗家商舉辦今年第3場就業博覽會，邀請37家以上廠商參與徵才，將釋出約1600個以上工作機會，最高薪資上看7萬元。

此次參與徵才廠商包含製造業、高科技業、保全業及服務業等，上市上櫃公司有正新橡膠、建大、泰山、允強、榮成、矽品、聚隆纖維、今國光、旭德、聯華食品、為升、大立光、台玻、宜新、全家、富強等廠商，職缺包含機械工程師、儲備幹部、技術員、門市員等職缺。

勞動部為獎勵求職新鮮人，也有青年尋職津貼計畫，針對109年9月1日至110年9月30日期間畢業的20到29歲未就業青年，加入台灣就業通網站會員，上傳相關資料，即可申請尋職津貼 2000 元，自參加計畫之日起30日內，上傳2次以上求職紀錄及接受就業輔導服務紀錄，可申請尋職津貼 1萬元。

勞動部依青年求職第二個月到第三個月，若達到相關求職次數規定，再加發尋職津貼，三個月內尋職津貼最高可領3萬2000元，詳情可查詢勞動部網站

就業博覽會還設就業探索區，提供求職民眾免費職涯諮詢，不過活動採單一入口實名制，並全程配戴口罩，執行人流管制，仍嚴格配合防疫計畫，請求職民眾也需遵守。

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