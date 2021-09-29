彰化線西塭仔港淤積阻塞航道 工業局同意編預算清淤

彰化縣線西鄉塭仔港是候潮港，膠筏必須等漲潮時間才得進出，但長期以來，卻因慶安水道及番雅溝出海口泥砂淤積，妨礙港內20艘膠筏進出，隨著東北季風吹起，淤積將更嚴重，影響漁民生計，縣議員賴清美接獲漁民反映，昨天會同經濟部工業局等單位前往會勘，經濟部同意編列預算辦理抽砂，維持航道暢通。

賴清美說，塭仔港除了是漁民出海打魚的基地外，每到假日還吸引許多愛吃海鮮的饕客，前往選購剛上岸最新鮮的魚貨，逐漸發展成觀光休閒漁市，提高漁民的收益，但由於塭仔港是候潮港，有先天的限制，必須在漲潮時，膠筏才能進出，因此航道的維持暢通極為重要。

賴清美說，最近有漁民反映指出，塭仔港是位在番雅溝出海口，常容易造成泥沙淤積，航道越來越淺，必須等到潮水更高時，才能順利進出，且泥沙也淤積到港區碼頭，膠筏往往無法靠岸，目前雖然還未達阻塞地步，但必須未雨綢繆，及早清淤，以免漁港無法進出，影響漁民生計。

賴清美透過立委陳素月連繫經濟部工業局、國產署、縣府農業處及線西鄉公所昨天前往會勘後，將透過立委向工業局爭取經費，辦理慶安水道、番雅溝出海口清淤。賴清美建議，塭仔港必須一、兩年就清淤一次，以免越積越多，連漲潮都無法進出。