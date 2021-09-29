Smile夠友善 中捷設粉嫩哺乳室 大站另提供免費尿布

國民健康署2020年針對哺乳調查，收集1萬多名個案，58%女性曾使用公共場所哺餵母乳或擠乳。台中捷運公司在捷運高鐵台中站、市政府站、北屯總站等3站設置哺集乳室，公開招標，目前市政府站由台灣摩菲爾國際股份有限公司結合日本花王旗下的「妙而舒」品牌得標，以「Smile & Smile」微笑理念，打造母嬰安心哺集乳環境。

中捷公司董事長林志盈指出，哺集乳室有飲水機、洗手台、尿布台及沙發座椅等設施，內外牆面透過粉嫩色系彩繪及柔軟妙妙兔，營造溫馨、舒適的氛圍，民眾可容易辨識哺集乳室所在。

另高鐵台中站、市政府站、北屯總站的詢問處備有各尺寸嬰兒尿布，供有臨時需求的民眾免費索取，民眾可在市政府站哺集乳室掃描QR code加入「Merries妙而舒台灣」官方Line帳號，接收會員好康訊息。