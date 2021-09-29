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大甲警轄區裝爆閃燈後車禍減少 后里區農會今也捐贈

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里區農會今天捐贈爆閃燈給大甲警分局，分局長吳燕山（右）道謝。圖／警方提供
台中市后里區農會今天捐贈爆閃燈給大甲警分局，分局長吳燕山（右）道謝。圖／警方提供

台中市大甲警分局轄區地廣，許多道路位處偏僻，視線不佳，晚上容易發生車禍，民間企業和社團相繼捐贈爆閃燈，警方在重要路口裝設後，明顯減少車禍，后里區農會今天也捐贈30組太陽能爆閃警示燈，讓警方在易肇事路段和路口，點一盞光明燈，提醒用路人小心行駛。

大甲警分局所轄大甲、大安、外埔、及后里等區幅員遼闊，部分偏僻及未設置交通號誌的許多路段，晚上都會出現閃著紅、藍警示燈的設施，這些燈乍看像是道路施工警示燈，其實這是大甲警分局為有效降低交通事故發生，在易肇事路段設置的夜間爆閃警示燈，提醒用路人行經時減速慢行，尤其紅、藍燈光在夜裡閃爍，遠看就像警方路檢，警示效果十足，肇事率也降低不少。

后里區農會為響應大甲分局裝設爆閃燈，今天上午捐贈30組太陽能爆閃警示燈，提供大甲分局設置在轄區內的重要路口、易肇事路段和路口及燈光昏暗等轉彎路段，提醒用路人行經路口時能提高警覺、放慢車速，並留意路口周遭狀況，期許達到守護駕駛人行車安全。

大甲警方統計，今年1到9月夜間（晚上6點到隔天早上6點）交通事故665件，較去年同期發生745件，減少80件，降低交通事故10.7％，成效顯著，爆閃式警示燈發揮作用，夜間有效提醒用路人行經各路段、路口時要減速慢行，並注意路況，達到警示嚇阻的效果，充分扮演起夜間「沉默守護者」的角色。

大甲警分局長吳燕山表示，分局除了配合市政府各項防疫措施外，對於轄區治、交安維護工作，仍持續不鬆懈，他感謝后里區農會捐贈爆閃式警示燈，為轄區易肇事路段、路口點亮一盞光明燈，讓用路人行車更加安全，讓員警也能在更安全的環境中執勤，保護自己，也提醒駕駛人小心行駛。

台中市后里區農會今天捐贈爆閃燈給大甲警分局，爆閃燈有效減少車禍。圖／警方提供
台中市后里區農會今天捐贈爆閃燈給大甲警分局，爆閃燈有效減少車禍。圖／警方提供

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