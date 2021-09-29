國慶連假「聰明遊」 台中區監理所：選擇「台灣好行」

國慶連假自10月9日到11日共計3天，台中區監理所建議，國慶連假期間熱門景點可能會湧現車潮，為免於塞車與開車舟車勞頓之苦，民眾在做好防疫措施下，可選擇搭乘「台灣好行」輕鬆遊。

台中區監理所指出，中部地區「台灣好行」路線含括南投日月潭、溪頭、車埕、清境、東埔、彰化鹿港、清水岩線等知名景點，部分路線近期推出全新超值套票組，民眾可按套票規劃路線輕鬆遊，在做好防疫措施下，體驗好吃好玩好風景的輕旅遊，詳細資訊可致台灣好行官方網站查詢。

另外，因新冠病毒疫情影響，部分客運路線班次時刻有所調整，建議民眾出門前可以先以電話洽詢客運業者或下載由公路總局發行之「iBus公路客運」APP查詢相關乘車訊息，提前規劃行程。