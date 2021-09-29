聽新聞
test
0:00 / 0:00
國慶連假「聰明遊」 台中區監理所：選擇「台灣好行」
國慶連假自10月9日到11日共計3天，台中區監理所建議，國慶連假期間熱門景點可能會湧現車潮，為免於塞車與開車舟車勞頓之苦，民眾在做好防疫措施下，可選擇搭乘「台灣好行」輕鬆遊。
台中區監理所指出，中部地區「台灣好行」路線含括南投日月潭、溪頭、車埕、清境、東埔、彰化鹿港、清水岩線等知名景點，部分路線近期推出全新超值套票組，民眾可按套票規劃路線輕鬆遊，在做好防疫措施下，體驗好吃好玩好風景的輕旅遊，詳細資訊可致台灣好行官方網站查詢。
另外，因新冠病毒疫情影響，部分客運路線班次時刻有所調整，建議民眾出門前可以先以電話洽詢客運業者或下載由公路總局發行之「iBus公路客運」APP查詢相關乘車訊息，提前規劃行程。
台中區監理所表示，為使民眾於疫情期間安心搭乘公路客運，已督導轄管公路客運業者確實遵守各項防疫措施，也請民眾確實依規定於進入客運場站及乘車期間全程配戴口罩，並配合量測體溫及落實實聯制，做好自我防護及相關防疫措施，共同嚴守防疫陣線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言