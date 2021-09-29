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影／盧秀燕：和中央同步放寬KTV等場所 仍要守防疫規定
台中市長盧秀燕表示，中央對有些警戒場所有放寬，包括KTV，台中市府昨天在市政會議員宣布，決定台中市疫情警戒區域和中央一致，進一步放寬，包括KTV和公園綠地的體健兒童遊戲場所，涼亭，她提醒大家，一定要戴口罩，勤洗手，保持社交距離，她說身體是自己的，一定要小心，加強防疫措施，雖然很多場域進一步放寬，仍請大家要遵守防疫規定，愛護自己身體，也保護別人。
中央撥配台中11.6萬劑莫德納疫苗，台中市府政府今天和明天，及10月1、4、5日共5天，開設45處「快打站2.0」及梨山衛生所，以「分里、分時段」分流接種原則，為7月16日前已接種第一劑莫德納疫苗且滿10周以上的68歲以上長者及58歲以上原住民，接種第二劑莫德納疫苗，市長盧秀燕今天到清水靜思堂視察施打狀況。
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