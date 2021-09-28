彰化祭孔因疫情從簡 智慧糕及素太牢未開放現場領取
彰化縣各界紀念大成至聖先師孔子2571週年誕辰釋奠典禮，今天清晨在彰化市孔子廟舉行，因值COVID-19防疫持續第二級警戒，今年釋奠典禮各禮儀及執事人員都調整精簡，崇聖祠典禮、穿走「勤學門」及「聰慧門」儀式取消，大成殿典禮照常舉行，但取消六佾舞演出。
典禮不邀請各界貴賓、學生代表陪祭、與祭，也不開放民眾觀禮以避免群聚。至於以往在典禮結束後，現場分送的「及第智慧糕」與以鳳片糕製作的「素太牢」，今年也不在現場分送，都調整在典禮結束後，置放縣府1樓服務台及孔子廟，開放民眾領取。
大成殿釋奠典禮於清晨6時30分開始，由彰化縣長王惠美擔任正獻官，由縣內國樂團及合唱團擔任樂生及歌生，縣內各機關學校團體擔任禮生，典禮依古禮備剛鬣、柔毛、籩豆、簠簋及香帛等祭品之儀，並以「及第智慧糕」及「素太牢」，一同在鐘鼓及歌樂齊鳴中，向至聖先師孔子致獻最崇高儀節與敬意。
今天也是教師節，王惠美特別祝所有老師「教師節快樂」，謝謝縣內所有老師們有教無類，並讓孩子們都能適性揚才，給他們一個舞台，讓孩子們能夠發光發熱。
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