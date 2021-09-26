「憶兒時：南方童樂會特展」今登場 探索東南亞文化

為促進族群融合，讓新二代及國人了解探索東南亞文化，國立科學工藝博物館和慈濟基金會合作辦理「憶兒時：南方童樂會特展」，今天於慈濟南投聯絡處開幕，除靜態看板、模型陳設等展覽，還有親子互動活動體驗，展期至12月31日止。

慈濟基金會指出，「憶兒時：南方童樂會特展」是以互動展示介紹越南、印尼、泰國、馬來西亞及柬埔寨5國的童玩、成長習俗、傳統民俗及服飾，希望增進國人對異國文化的尊重，達到「尊重多元、欣賞差異」和諧共榮的社會目標。

而該特展今由慈濟基金會副執行長劉濟雨在慈濟南投聯絡處主持開幕典禮，副縣長陳正昇、國立科學工藝博物館長陳訓祥、內政部移民署南投服務站主任蔡崇富、內政部移民署中區事務大隊南投收容所副隊長劉國良等人均出席，場面簡單隆重。

陳正昇說，全縣新住民逾萬人，年輕的「新二代」更多，族群融合是縣府持續努力的方向，也相當關心新住民在台生活及適應情形，而慈濟與科工館合辦特展，寓教於樂展現其母國童年文化，也能讓新二代及民眾從多元角度了解東南亞文化。

陳訓祥表示，慈濟南投連絡處的協助下，提供當地鄉親就近了解探索東南亞文化的場域，以靜態看板、模型陳設、互動遊戲呈現越南、印尼、泰國、馬來西亞及柬埔寨等5國玩具、遊戲、甜點、童謠、故事、衣著及各階段不同的文化禮俗。

劉也提到，「憶兒時：南方童樂會特展」是以各國新住民的童年成長觀點展現東南亞5國特色，分為「找找我在那裡」、「成長的印記」、「甜蜜好滋味」、「『遊』你真好」、「模特兒變裝秀」等項目展示介紹童玩、成長習俗、傳統美食及服飾。