彰化員林十七份公園正名揭碑 還有2公園將更有看頭

彰化縣員林市十七份公園今天舉行正名揭碑活動，員林市長游振雄說，為了讓居民更了解自己故鄉沿革，將原本三樺公園正名為舊地名「十七份公園」，員林市除了要推動每里都有活動中心的目標，也要加強公園活化利用，目前也在加緊公19公兒童公園、公14共融式公園建設，希望讓市民都有更完善的遊憩空間。

游振雄表示，十七份公園前身是三樺公園，是民國82年在自辦重劃時由私人建設公司命名，其實在日治時期舊地名為「十七份庄」，包含現在的三橋、三信、三多、三愛等4里，在市公所、市民代表會、十七份社區地方人士積極推動下，終於促成公園正名。

今天公園正名活動在國樂聲中揭開序幕，並由邱美都老師將十七份公園的在地沿革寫成歌詞，由社區詩歌班吟唱深具意義，現場還有彰化縣副縣長洪榮章、立委陳素月、縣議員張錦昆、劉惠娟、曹嘉豪、張欣倩、賴澤民及員林市代會主席賴東位等地方人士一起見證十七份公園正名揭碑儀式。

游振雄說，每一里都有活動中心和強化公園等休閒設施是他施政重要目標，十七份社區發展協會是由三橋等4里組成，並由里長輪流任理事長，早期的活動中心在重劃後屬於縣有地，曾被當做衛生所、清潔隊等場址，他在縣議員任內即提議由公所分期付款買回所有權，讓地方使用，也使後來荒廢多年的活動中心再活化。

大峯社區活動中心9月剛落成，是游振雄任內第一個完工的社區活動中心，游振雄說，還有許多里都還沒活動中心，他會再積極規劃推動，而公19公園繼晴雨球場後，將再增設兒童公園目前已發包，最快年底可完工；公14共融式公園預定年底發包，將斥資2500萬元興建，明年6月完工，設計理念結合全齡共融、無障礙遊戲設施、消防主題遊戲場各界拭目以待。