黃捷等「2046台灣」成員群集彰化 力挺楊子賢參選議員

由各縣市青年議員及政治工作者共同成立的黨派組織「2046台灣」，包括高雄市議員黃捷、台北市議員林亮君等多名成員，今天群集彰化藝術館，力挺決定角逐民進黨彰化縣議員初選的楊子賢。他說，希望團結青年世代的力量，讓更多年輕人的聲音被聽見，可以更強而有力地監督縣政，讓彰化成為更符合青年所需的生活環境。

楊子賢曾任前立委段宜康辦公室助理，屬新潮流系，他有意投入的彰化縣第一選區（彰化、花壇、芬園，應選13席），目前民進黨內初選的競逐者眾，除了現任的李成濟、莊陞漢外，還有曾任前彰化縣長翁金珠及前立委洪宗熠幕僚屬「湧言會」系統的辜皇譯，以及擁有劍橋大學碩士的彰化市長林世賢辦公室前專員黃柏瑜。

此外，曾任台聯黨立委黃文玲幕僚的葉繼元已加入民進黨爭取提名，同樣於本屆參選失利的林維浩、葉孟家，前彰化市長邱建富子弟兵楊富鈞等人，均有意再戰，以及女性人選部分則有彰化市公所專員許雅琳等人。楊子賢要想在初選勝出，仍要加一把勁。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富說，依目前的黨內初選規劃，提名以不超過既有選區應選席次的一半，以彰化第一選區13席，至多提名6席，依目前表態者已至少10人。

「2046台灣」是以台灣終戰100年、民選總統50年的2046年訂為團體名稱，今天到場成員分別有台北市議員林亮君、林穎孟、新北市議員戴瑋姍、苗栗縣議員曾玟學、台中市議員黃守達、高雄市議員高閔琳、黃捷、政治工作者吳崢、台灣基進桃園縣黨部執行長，旅庫彰化創辦人邱明憲、在地畫家陳來興及 彰化市首任官派市長石錫勳之女石美莎，以及現任彰化市長林世賢也到場參加。

他們在「台灣文化協會」成立100週年之際齊聚彰化，以地方小旅行的形式，由台灣文化協會的重要地景「彰化元清觀」團拜出發，並參訪「台灣新文學之父」賴和曾遭關押的彰化警分局拘留所，最後在彰化藝術館前發表「文協紀念扇」，並透過賴和的詩句與「台灣梵谷」畫家陳來興的畫作融入競選特色小物，推廣彰化深厚的文化底蘊，並由農村武裝青年主唱阿達演出開場。

彰化市長林世賢送給要投入彰化縣議員的楊子賢一句話就是「莫忘初衷」，要承續賴和對於弱勢關懷的精神；高雄市議員黃捷說，二〇四六台灣的成員在此集結，便是希望承繼文協百年追求的精神，期盼楊子賢能在彰化深耕，成為民主的種子。

戴瑋姍、林穎孟、林亮君、高閔琳、黃守達、曾玟學、藍士博等人，也都稱讚楊子賢擁有政大及台大高學歷，長期投入對抗威權、社會運動，對地方懷抱著關懷，籲請彰化鄉親力挺他通過民進黨初選，進而在縣議員勝選，為大家服務。