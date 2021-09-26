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台中梧棲頂寮文化廣場三Ｄ彩繪揭幕 張口的大鯊魚很逼真

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲頂寮文化廣場三Ｄ彩繪今天揭幕，張口的大鯊魚很逼真。記者游振昇／攝影
台中梧棲頂寮文化廣場三Ｄ彩繪今天揭幕，張口的大鯊魚很逼真。記者游振昇／攝影

台中市梧棲頂寮里八德路文化廣場三Ｄ海洋元素地景意象豐富，有大鯊魚、大海龜、大章魚，張口的鯊魚很逼真，今天舉行完工儀式，安排社區在色彩鮮艷意象地景才藝表演，梧棲區長溫國宏等人為意象彩繪揭幕，肯定頂寮里的創意，營造出頂寮里的人文景觀特色。

頂寮里文化廣場是在地居民主要休憩活動聚集地點，梧棲頂寮里長鐘金水積極爭取相關建設，融入地方傳統文化、在地耆老巧思及濃厚的漁業精神，將活動中心附近公園打造成富涵文化教育意義及觀光熱點的海線新星，已成當地景點之一。

文化廣場今天舉行新增大鯊魚、大海龜、大章魚等意象彩繪設施完成誌慶，梧棲區長溫國宏、頂寮里長鐘金水、頂寮里社區發展協會理事長林鍚植等人參加，社區百歲關節功，媽媽晨舞、有氧繫鼓、國樂團、合唱團等才藝表演，場面熱鬧。

文化廣場有隻立體大鯊魚，張嘴模樣生動，遊客可做出被大鯊魚咬住姿勢，鐘金水表示，頂寮文化廣場新意象景點的彩繪設施，包括三Ｄ海洋元素地景彩繪、頂寮ㄟ廊意象廊道，以編織繩網作為頂篷，結合海洋生物造型鋼板，呈現漁業豐收的美麗景致，兩側以鋼骨架傾斜旋轉的造型彷彿走入時光長廊，搭配漁村諺語陶板，30面故事彩繪迴廊，梧棲歷史記事陶板台灣早期高山族生活影象、平平安安幸福門、圓滿幸福門等意象。

台中梧棲頂寮文化廣場三Ｄ彩繪今天揭幕，有海龜和大章魚。記者游振昇／攝影
台中梧棲頂寮文化廣場三Ｄ彩繪今天揭幕，有海龜和大章魚。記者游振昇／攝影
台中梧棲頂寮文化廣場三Ｄ彩繪今天揭幕，張口的大鯊魚很逼真。記者游振昇／攝影
台中梧棲頂寮文化廣場三Ｄ彩繪今天揭幕，張口的大鯊魚很逼真。記者游振昇／攝影

梧棲 鯊魚 海龜

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