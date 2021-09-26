台中梧棲頂寮文化廣場三Ｄ彩繪揭幕 張口的大鯊魚很逼真

台中市梧棲頂寮里八德路文化廣場三Ｄ海洋元素地景意象豐富，有大鯊魚、大海龜、大章魚，張口的鯊魚很逼真，今天舉行完工儀式，安排社區在色彩鮮艷意象地景才藝表演，梧棲區長溫國宏等人為意象彩繪揭幕，肯定頂寮里的創意，營造出頂寮里的人文景觀特色。

頂寮里文化廣場是在地居民主要休憩活動聚集地點，梧棲頂寮里長鐘金水積極爭取相關建設，融入地方傳統文化、在地耆老巧思及濃厚的漁業精神，將活動中心附近公園打造成富涵文化教育意義及觀光熱點的海線新星，已成當地景點之一。

文化廣場今天舉行新增大鯊魚、大海龜、大章魚等意象彩繪設施完成誌慶，梧棲區長溫國宏、頂寮里長鐘金水、頂寮里社區發展協會理事長林鍚植等人參加，社區百歲關節功，媽媽晨舞、有氧繫鼓、國樂團、合唱團等才藝表演，場面熱鬧。