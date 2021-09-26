吸睛！彰化辦健美比賽選出彰化先生、彰化小姐

彰化縣體育會健美委員會今天上午在鹿港鎮鹿津國小辦理「110年度彰化縣縣長盃全國健美健身錦標賽」，245位來自各縣市的好手在彰化一較高下，展現出肌肉與線條之美，彰化縣代表選拔獲獎者，也將擔任彰化先生、彰化小姐，一起行銷彰化。

彰化縣長王惠美致詞表示，健身健美是透過訓練使肌肉發達、代謝更好、身體更健康。感謝彰化在地子弟中華民國健美協會理事長許安進、彰化縣體育會健美健身委員會主委黃俊源議員籌畫，首次將健美比賽引進彰化縣舉辦。

彰化縣體育會健美委員會主任委員黃俊源議員指出，健身健美是目前風行的運動，提倡青少年良好運動，也能夠藉此宣導反毒、反飆車，使青少年有揮汗運動的好舞台。

中華民國健美協會理事長許安進表示，今天能在故鄉舉辦這次活動，雖然受疫情影響由5月延至今日才舉行，但是參賽者仍相當踴躍，有來自全國各縣市245位選手與賽，表示台灣健美健身運動已經蓬勃發展。

此項比賽共分成6組，除男子6組外，另有女子比基尼組，在猛男及健女的號召下，今天的健美健身比賽引不少民眾前參觀，猛男經過長期訓練，秀出堅實的肌肉及線條，搭配各種展示動作，充滿陽剛之氣，而女子比基尼組也令人開了眼界，展現的肌肉與線條不輸男性，更表現出美感。