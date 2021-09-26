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台中iBike前30分鐘免費該檢討了 市庫7年花3.8億元

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中市iBike前30分鐘免費，7年共補助3.8億元。記者陳秋雲／攝影
中市iBike前30分鐘免費，7年共補助3.8億元。記者陳秋雲／攝影

台中市iBike自行車去年度有888萬人次租借，租借前30分鐘免費，不但遭藍綠議員批「錢坑」，台中審計處也指出，實施7年多來，補助款共花了3億8，從2015年的2559萬，去年增加到8646萬，市府預定2.0系統倍增1000站，屆時免費政策讓市庫負擔更沈重。交通局已向議會提出「市民限定優惠」但尚未實施，須配合後續運輸工具整合及方案。

台中市政府計劃增設1000處YouBike2.0租借站，原預訂3年建置，不過到今年9月中已完成722站，持續施作，可望提前達到2.0倍增1000站目標。

台中審計處指出，台中市府的公共自行車系統建置與營運計劃，前30分鐘免費，到去年底總借人次近900萬，補助8646萬元，增加財政負擔。

台中審計處統計，市府從2015年年設置iBike系統，至去年底共補助3億8761萬元，未來如繼續前30分鐘租借免費，1年可能補助上億元，應及早改善。

交通局表示，已評估「市民限定」的可行性。市議會交通委員會召集人楊正中指出，議會已通過市府免費優惠「市民限定」提案，應該早日實施。他表示，將在委員會審查追加減預算時，再次強調「限定市民」「使用者付費」的原則。

台中審計處指出，iBike系統1.0與YouBike2.0不相容，影響民眾使用便利性，建議市府應研議，在熱門租借場站應先設置YouBike 2.0車柱的可行性。

另有25站，包括高美濕地第二停車場等，平均每天騎乘人次介於1到9人，在此設站，應重新評估是否恰當。

台中市 iBike YouBike

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