快訊

是否降級？指揮中心明天公布鬆綁規畫 陳時中：口罩要戴好

9月29日陸續開放52歲以上民眾 接種第二劑AZ疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新郎高中同學代聊一個月義氣幫追 學妹順利成了老婆

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市雙捷公車司機李思翰（右）和同事又是高中同學蔡忠樺。記者游振昇／攝影
台中市雙捷公車司機李思翰（右）和同事又是高中同學蔡忠樺。記者游振昇／攝影

台中雙節公車司機李思翰和同事兼高中同學蔡忠樺二人感情好，李思翰今天租公車的雙節公車當禮車，蔡忠樺當司機載二人到幸福站，其實，李思翰的妻子，也是蔡忠樺「幫追」到的。

「他女友是我幫他追的」，李思翰與妻洪菱娸交往期間，同學兼同事蔡忠樺一路跟在身邊，也好人幫到底，二人是高中學長妹，畢業後，李思翰在街頭巧遇昔日學妹，感覺來了，自己又不好啟齒，找上高中同學蔡忠樺幫忙，直說「我想認識她」。

蔡忠樺與李思翰討論後，竟想到由蔡親自頂替「幫追」學妹，蔡忠樺用李思翰的手機和學妹聊天，蔡忠樺笑說只有一個月的時間幫追，他只是輔助，過程很順利。

蔡忠樺和李思翰常見面，二人見面時，蔡就拿起李的手機和學妹以通訊軟體聊天，學妹看到軟體大頭照，就是自己喜歡的李思翰，一個月後，李思翰和女友正式見面並告訴她此事，女友覺得好笑又有趣，原來和自己聊天的另有其人。

延伸閱讀

獨／雙節公車駕駛租公司車迎娶 滿載祝福開往幸福站

專訪／婁峻碩女友多美？傲稱：「整整6年狂被要電話」

KID遊台東放閃女友「東區妹仔」　網友看出滿滿幸福感

涉5縣市7條通緝犯連女友也騙 男子行竊警拆真面目

相關新聞

中市探病快篩 降為1次500元

台中市為嚴防Delta變異株，民眾到醫院探病得出示3天內「醫院快篩」證明，每次花費近千元，有病人家屬1個月花了1萬多元。...

吸睛！彰化辦健美比賽選出彰化先生、彰化小姐

彰化縣體育會健美委員會今天上午在鹿港鎮鹿津國小辦理「110年度彰化縣縣長盃全國健美健身錦標賽」，245位來自各縣市的好手...

台中iBike前30分鐘免費該檢討了 市庫7年花3.8億元

台中市iBike自行車去年度有888萬人次租借，租借前30分鐘免費，不但遭藍綠議員批「錢坑」，台中審計處也指出，實施7年...

新郎高中同學代聊一個月義氣幫追 學妹順利成了老婆

台中雙節公車司機李思翰和同事兼高中同學蔡忠樺二人感情好，李思翰今天租公車的雙節公車當禮車，蔡忠樺當司機載二人到幸福站，其...

疫情下台中照樣搖滾 雙舞台直播40組樂團接力樂迷嗨翻

「搖滾台中「Bring Me To Live」 9月25、26日網路直播，邀40組樂團和音樂人，今日最後一天，上午10點...

影／運動結合GPS 尋找豐原史奴比 跑步健身又有創意

運動結合創意， 台中市議員謝志忠、野孩子野跑協會創辦人徐鉑森，今天安排「尋找豐原史奴比」活動，利用運動結合GPS路線紀錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。