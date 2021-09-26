新郎高中同學代聊一個月義氣幫追 學妹順利成了老婆

台中雙節公車司機李思翰和同事兼高中同學蔡忠樺二人感情好，李思翰今天租公車的雙節公車當禮車，蔡忠樺當司機載二人到幸福站，其實，李思翰的妻子，也是蔡忠樺「幫追」到的。

「他女友是我幫他追的」，李思翰與妻洪菱娸交往期間，同學兼同事蔡忠樺一路跟在身邊，也好人幫到底，二人是高中學長妹，畢業後，李思翰在街頭巧遇昔日學妹，感覺來了，自己又不好啟齒，找上高中同學蔡忠樺幫忙，直說「我想認識她」。

蔡忠樺與李思翰討論後，竟想到由蔡親自頂替「幫追」學妹，蔡忠樺用李思翰的手機和學妹聊天，蔡忠樺笑說只有一個月的時間幫追，他只是輔助，過程很順利。

蔡忠樺和李思翰常見面，二人見面時，蔡就拿起李的手機和學妹以通訊軟體聊天，學妹看到軟體大頭照，就是自己喜歡的李思翰，一個月後，李思翰和女友正式見面並告訴她此事，女友覺得好笑又有趣，原來和自己聊天的另有其人。