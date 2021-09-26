疫情下台中照樣搖滾 雙舞台直播40組樂團接力樂迷嗨翻

「搖滾台中「Bring Me To Live」 9月25、26日網路直播，邀40組樂團和音樂人，今日最後一天，上午10點半開唱，樂團「宇宙人」「棉花糖」「金曲歌手流氓阿德」持續搖滾。

搖滾台中計畫統籌陳信宏說，今年搖滾台中，應是台灣第一次有多舞台的音樂祭的線上直播，有兩個舞台交錯。另外邀請5個國家，活動前一天有暖身的前夜祭，台灣跟日本共同線上共演。

2021搖滾台中卡司陣容堅強，昨邀金曲樂團滅火器、Vast & Hazy、鄭宜農等20組國內外樂團接力開唱，直播與樂迷互動，12小時演出不間斷，樂迷紛留言「炸翻了！」新聞局指出，今年搖滾台中主舞台規格升級，還增加新秀舞台，邀更多新秀及台中在地團演出。

滅火器主唱大正演出時感性表示，疫情期間不但演出少了，很多幕後工作人員也受到影響，大家都辛苦了，感謝搖滾台中。黃玠在舞台上也指出，近一年沒有現場演出，希望大家都能平安度過疫情。

昨壓軸的鄭宜農說，一路關注直播，不時在留言區與歌迷互動、欣賞其他樂團演出。她說，這是很特別的經驗，搖滾台中在疫情期間，讓演出者與音樂圈工作人員可以繼續堅持下去。

今年比較特別的是，竄起的「拍謝少年」 已是金曲、金音獎等級的樂團，成員多是台中人，這次邀請他們回台中演出。表現精彩。