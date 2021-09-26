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影／運動結合GPS 尋找豐原史奴比 跑步健身又有創意
運動結合創意， 台中市議員謝志忠、野孩子野跑協會創辦人徐鉑森，今天安排「尋找豐原史奴比」活動，利用運動結合GPS路線紀錄，連成史奴比圖案，參加者都很驚喜，50名大人小孩在3小時內完成21公里挑戰，都說健康又有趣，也邀請大家動起來「踩」出這隻可愛動物。
今天早上5點30分，從豐原區公所出發，近20人騎車、30人跑步，踏遍豐原大街小巷，完成內21公里挑戰，達成目標大家拿起手機，看著自己所畫出的史奴比，從形狀到色彩，都讓參與者興奮的驚奇連連。
謝志忠表示，這是他左腳傷後復出的第一場運動，就是尋找豐原史努比，完成21公里的挑戰，感覺特別有意義，其中「馬克家族」一家大小父母和6位小孩，全家8人都參加，父親帶著國二、小五及小二孩子完騎21公里，毫不遜色，媽媽開補給車載3個小孩一路尾隨，成為最棒又健康的全家運動。
謝志忠與徐鉑森都表示，疫情期間大家相對容易缺少運動，目前疫情趨緩，鼓勵大家走出來，無論用騎的、用跑的、用走的，只要適合自己通通可以，這是屬於全家大小不分男女老幼的活動，健康陽光又有趣，一起來繪出家鄉寶藏。
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