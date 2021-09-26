國民體育日秀女力 舉重好手黃宜甄獲頒百萬盼挺進奧運

彰化縣政府今天在溪湖糖廠舉辦「彰化i運動國民體育日SHOW出女力」女性運動元年活動，彰化縣長王惠美頒獎表揚總統教育獎舉重好手黃宜甄等人，也希望未來選手也能把奧運金牌拿回來，更提醒女性也要看顧好自己身體，才能照顧好家庭。

王惠美說，9月是國民體育月希望有更多鄉親一起有運動習慣，也謝謝每年都有三千多案民間機構推動運動活動，今天也表揚15位推動運動有功人士，謝謝他們把運動紮根，並培育出優秀選手，從小有運動習慣，也能減少健保開支，人生有健康就有尊嚴。

財團法人邱創煥文教基金會今天也拋磚引玉，響應縣府為體育選手募款籌設的「運動發展基金」，由基金會董事長邱佩琳代表捐款100萬元指定獎助今年獲選總統教育獎的舉重好手成功高中體育班黃宜甄同學，並加碼捐贈大城國民小學清寒學生獎助金每年10萬元，縣長代表受贈，期望透過政府與民間資源的結合，將人才留在彰化，培養更多優秀體育人才。

受獎的舉重好手黃宜甄是彰化縣看好未來進軍奧運的選手，她說，希望自己能夠正常發揮，能夠讓大家對她的期望實現。

邱創煥文教基金會董事長邱佩琳說，她的父親是邱創煥生於彰化，因為父親從小貧困，憑藉一己之力，努力讀研究所，並成為政府官員，很感謝王縣長給她這個回饋故鄉學子的機會，王縣長在東森購物台幫農民賣農產品從6千萬的業績，到現在已經突破到1億元了，在與王縣長聊過後，知道有一個績優運動選手留縣培訓精進計畫及奪金計畫，去年父親往生後，基金會以他為名改為邱創煥基金會，看到基金會能幫助故鄉這麼優秀的學子，相信他在天上也一定會很開心。

王惠美說，彰化縣今年全中運共獲得80面獎牌，為了留住本縣優秀運動人才，特別制定了績優運動選手留縣培訓精進計畫及奪金計畫，110年度預計發出共446萬多元獎金。