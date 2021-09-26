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南投草屯8農路損、排水差 縣府擬籌800萬元修繕
南投縣草屯鎮加老、敦和、石川、碧洲、復興、富寮、平林等7里共8處巷道因道路年久失修、排水欠佳等，致路面凹凸難行，甚至積水淹入民宅，民眾不堪其擾，向民代陳情縣府，經會勘確有修建必要，將籌措近800萬元經費發包改善。
縣府指出，今年鋒面、西南氣流旺盛，雨量豐沛也致道路狀況多，草屯地區民代獲陳情轉知，當地加老、石川等7個里共8處巷道路年久失修，路面破損嚴重，或路面排水原始設計闕如，雨水匯流直灌民宅，影響民生交通，盼縣府協助改善。
其中，加老里茄荖農地重劃區茄荖段274地號農路長450米、寬5米路面、敦和里的新和路約380米長巷道，因路面過去多次挖埋管路，路面凹陷不平，經會勘評估前者將分別挹注約125萬元、80萬元重新鋪設路面，讓整修巷道恢復平整。
石川里新光段1939、1939-2地號約350米長農路，及碧洲里北投埔段2312地號530米長農路、復興里碧山路727巷500米長等3路段因年久失修，道路老舊坑洞、礫石外露，甚至成波浪狀，分以80萬元、90萬元、135萬元重整鋪設路面。
此外，縣長林明溱也獲陳情，平林里健行路屬山坡彎道，但兩側未設置排水溝，每逢豪雨，雨水就從道路兩側流入低窪民宅，民眾苦不堪言；林表示，將斥資約120萬元委由草屯鎮公所增設約140公尺長排水溝，導引雨水進入附近大排系統。
另，富寮里富德街有一處急彎斜坡路段，常有車輛減速不及擦撞護欄，將斥資95萬元改善這20米長急彎路段及斜坡排水溝，並增設擋土牆加固巷道路基安全；同里富中路109巷路損嚴重，且長達50米排水溝未加蓋，將挹注65萬元改善。
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