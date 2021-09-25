拒絕與萬頭小豬當鄰居 彰化芳苑鄉上百村民站出來反對

彰化縣芳苑鄉五俊村村內和周邊至少8家家禽畜牧場，如今又有業者申請設立養豬場和沼氣發電廠，村辦公室今晚舉行村民大會，上百名村民參加，多次高呼口號「反對！」堅決反對設立汙染性的產業。

據縣政府資料顯示，有業者申請在五俊村養豬1萬1000頭並申設沼氣發電廠。近日業者將在附近一個村舉辦說明會，引起五俊村民不滿，認為業者在A地養豬，卻到C地開說明會，明顯規避真正的地方民意，因此五俊村在今晚6點到8點多舉辦村民大會，村民到巡按府、進興宮參加反對設立會議，鄉民代表、社區理事長及臨近村長岀席，堅決表態跟村民站在一起，共同反對設立養豬場和沼氣發電廠。

「五俊村是一個小村莊，要對抗大的財團就像小蝦對上大鯨魚，我們只是想要好好生存下去、真的這麼難嗎？」多名村民代表表示，村民渴望有好的生活環境和生活品質，養豬場設置地點雖在興仁村，但靠近五俊村、以後發生汙染，受害的都是五俊村，業者卻到兩村以外的村莊開說明會，不敢在地開會，村民希望上級單位和業者為百姓著想，別做出讓村民活不下去的事，如果畜牧場申設案繼續進行，村民將團結起來反對到底。