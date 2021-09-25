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來欣賞賽德克組織紋 原民編織文化藝術展開跑

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市原民會今舉辦「原民編織文化藝術展」，民眾可欣賞傳統賽德克族特有技藝、色彩、紋飾元素的連身洋裝、短裙等編織藝品，即日起展出至12月9日止。圖／台中市政府原住民族事務委員會提供
台中市原民會今舉辦「原民編織文化藝術展」，民眾可欣賞傳統賽德克族特有技藝、色彩、紋飾元素的連身洋裝、短裙等編織藝品，即日起展出至12月9日止。圖／台中市政府原住民族事務委員會提供

台中市原民會今舉辦「原民編織文化藝術展」，邀請兩位賽德克族工藝師余美玲、何珍襄共同聯展，民眾可欣賞傳統賽德克族特有技藝、色彩、紋飾元素的連身洋裝、短裙等編織藝品，即日起展出至12月9日止；另外，9、10、11月也將各舉辦一場免費DIY靈鳥製作體驗課程，歡迎民眾踴躍報名。

「原民編織文化藝術展」今在大雅區台中市原住民族文化館舉辦，市府原民會主任秘書楊馨怡表示，余美玲及何珍襄老師的編織工藝非常知名，希望透過這次聯展推廣原住民文化藝術，歡迎大家來原住民族文化館參觀。

工藝師余美玲表示，自己的原住民名字是Maluda Awi，Maluda是賽德克語「好了」的意思，兒時印象深刻是邊看外祖母編織，邊聽部落有趣的故事。為了不讓傳統織布文化消失，於97年成立「台灣原住民編織發展協會」，期望延續賽德族千百年來的傳統工藝美學，推廣編織工藝技術。

原民會指出，何珍襄是「里山織色纖維工坊」創辦人，也是賽德克族織品的推手，是台灣僅存10位賽德克米粒特色織法的保存工藝師之一，致力傳承賽德克族的編織文化；余美玲則擅長Miri編織，其編織作品中創造14族群的紋路，讓人嘆為觀止。

「原民編織文化藝術展」除能欣賞到特別的編織藝品外，也將舉辦免費的DIY靈鳥製作體驗課程，由老師石淑愛授課，介紹原住民的神秘靈鳥與製作教學，課程名額有限，開課前兩週開放線上預約報名，相關資訊將公布於「台中市原住民綜合服務中心」臉書粉絲專頁

台中市原民會今舉辦「原民編織文化藝術展」，民眾可欣賞傳統賽德克族特有技藝、色彩、紋飾元素的連身洋裝、短裙等編織藝品，即日起展出至12月9日止。圖／台中市政府原住民族事務委員會提供
台中市原民會今舉辦「原民編織文化藝術展」，民眾可欣賞傳統賽德克族特有技藝、色彩、紋飾元素的連身洋裝、短裙等編織藝品，即日起展出至12月9日止。圖／台中市政府原住民族事務委員會提供
台中市原民會今舉辦「原民編織文化藝術展」，民眾可欣賞傳統賽德克族特有技藝、色彩、紋飾元素的連身洋裝、短裙等編織藝品，即日起展出至12月9日止。圖／台中市政府原住民族事務委員會提供
台中市原民會今舉辦「原民編織文化藝術展」，民眾可欣賞傳統賽德克族特有技藝、色彩、紋飾元素的連身洋裝、短裙等編織藝品，即日起展出至12月9日止。圖／台中市政府原住民族事務委員會提供

原住民 台中市

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