台中北屯房價上「3」字頭！年輕人驚：有這麼誇張？

根據最新實價登錄資料，台中市北屯區今年前八月的預售住宅大樓成交均價達每坪31.8萬元，與成屋相比價差幅度39.5%，每坪差距達9萬元。台中市北屯區成交均價站穩「3」字頭，市區西區、南區新案一坪喊到50萬元，不到30坪的小三房加車位開價逾1500萬元，讓想買房的年輕人大呼「不可思議」、「有這麼誇張嗎？」建商紛紛認為，營建成本墊高，房價只會上上走，甚至「新北化」，回不去了。

大台中不動產開發公會理事長王至亮說，公會統計今年上半年，台中市模板、土方、工資等建築成本約有20%到60%的漲幅，加上疫情、缺工，營建成本不斷的墊高，北屯區14期、水湳經貿園區等土地供給量較多區域交易依舊熱絡，各區土地開價較去年調高近2成，土地無下跌空間。

王至亮指出，公會觀察發現，台74號沿線每坪上看40萬元以上的高房價區如北屯區14期重劃區及單元8、西屯區7期及水湳經貿園區，每坪均價低於30萬元的低房價區太平、沙鹿、清水、梧棲將推出大量個案。

聚富建設董事長黃承浩說，聚富建設在南區推案共67戶全數完銷。他認為，全球各國飽受新冠疫情衝擊，猛印鈔票舉債紓困，連帶形成龐大的通貨膨脹壓力，游資多，台中為移入城市，居住鋼性需求仍在，近年為缺工、原物料猛漲，加上土地等建築成本一直漲，推估台中房價會「新北化」不斷攀升。